Inés Sainz reveló que sufrió acoso de una estrella del Milan

La periodista deportiva de TV Azteca, Inés Sainz, rompió el silencio sobre una de las experiencias de su trayectoria profesional. Durante una reciente aparición pública, la comunicadora confesó haber sido víctima de acoso por parte de un futbolista que militaba en el AC Milan de la Serie A italiana .

El testimonio salió a la luz durante una charla en el canal de YouTube del presentador Jorge "El Burro" Van Rankin. En este espacio, la reportera detalló cómo una asignación periodística de rutina en el continente europeo se transformó rápidamente en una situación de acoso.

De acuerdo con su relato, los hechos ocurrieron tiempo atrás, justo después de que el equipo "rossonero" anunciara la contratación de un famoso jugador brasileño. Como parte de su labor informativa, Sainz gestionó de inmediato una entrevista exclusiva con el nuevo refuerzo ofensivo, petición que fue aprobada sin contratiempos por la directiva del club.

Al llegar a la ciudad de Milán, el deportista sugirió que el encuentro se llevara a cabo en el hotel donde se hospedaba temporalmente , ubicado frente a la Estación Central. La periodista consideró que esta solicitud era una práctica habitual en el medio deportivo, por lo que acudió a la cita acompañada únicamente por su camarógrafa de confianza.

Una trampa en la habitación del hotel

Una vez que ingresaron a la suite, el escenario tomó un giro inesperado y sumamente sospechoso. El representante del futbolista intervino de manera directa para pedirle a la camarógrafa que abandonara la pequeña sala donde se realizaría la grabación, dejando a la presentadora mexicana completamente a solas con el atleta.

Fue en ese preciso instante cuando el jugador sudamericano cambió su actitud y comenzó a invadir el espacio personal de la entrevistadora. Sainz narró que el sujeto se acercó con la clara intención de abrazarla y forzar un beso .

Ante la inminente agresión física, la comunicadora tuvo que recurrir a sus conocimientos en artes marciales para salvaguardar su seguridad. Al ser practicante de taekwondo, no dudó en utilizar sus habilidades y le propinó una fuerte patada en la zona genital al atacante, logrando así frenar el hostigamiento de manera contundente.

El silencio como medida de protección

Tras el impacto, la periodista corrió rápidamente hacia la puerta de la habitación y comenzó a golpear hasta que su compañera logró abrirle, retirándose ambas del lugar de forma inmediata.

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SV