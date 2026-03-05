Así quedó la tabla general de la Liga MX tras la jornada 9

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX ya rebasó la mitad del calendario y Cruz Azul lidera la competencia con 22 puntos, producto de siete victorias y un empate.

La Máquina comenzó la campaña con una derrota, pero acumula ocho partidos invicta y con buen futbol.

El martes, goles de Jeremy Márquez y José Paradela le dieron a los celestes la victoria 2-1 sobre Santos que, aunque mejoró respecto a sus juegos anteriores, sigue en el fondo de la clasificación.

Toluca también ganó y se colocó en el segundo lugar de la tabla, a un punto de Cruz Azul.

Los Diablos fueron de menos a más para vencer a Pumas con goles de Jesús Angulo, Diego Barbosa y el portugués Paulinho, con lo que el actual monarca de liga se mantuvo como el único invicto.

Las Chivas de Guadalajara, que pospusieron su juego de la jornada 9 contra León para el 18 de marzo, aparecen en el tercer lugar con 18 unidades, una por encima de Pachuca, cuarto de la clasificación.

Los Pumas van en quinto lugar con 16 puntos, los mismos que Atlas, que ayer superó por 2-1 a Tijuana. Ambos le sacan tres unidades a Monterrey, que goleó por 4-0 a Querétaro en el inicio de la era del entrenador argentino Nicolás Sánchez, sustituto del español Domenec Torrent, despedido horas antes.

La jornada 9 cerró con las sorpresas de las victorias de Puebla (3-1 sobre Tigres) y de Juárez (2-1 ante América).

En los otros resultados de la novena fecha, San Luis goleó por 4-1 a Mazatlán y Pachuca ganó por 2-1 al Necaxa.

Tabla general Puntos 1. Cru z Azul 22 2. Toluca 21 3. Chivas 18 4. Pachuca 17 5. Pumas 16 6. Atlas 16 7. Monterrey 13 8. Tigres 13 9. América 11 10. Puebla 11 11. San Luis 10 12. Juárez 10 13. León 10 14. Tijuana 9 15. Necaxa 9 16. Mazatlán 7 17. Querétaro 6 18. Santos 2

