VIDEO: Bocina desprendida en estadio BBVA causa pánico en afición de Rayados

Ayer en el estadio BBVA, los Rayados de Monterrey golearon a Gallos de Querétaro 4-0, un marcador que no se daba en el "Gigante de Acero" desde la jornada 15 del torneo Apertura 2024, cuando la Pandilla venció por el mismo marcador al Atlas. Pero mientras unos festejaban, otros se dieron cuenta de que algo estaba fuera de lugar en la techumbre del recinto.

Una de las columnas de bocinas instaladas en la cubierta del estadio había perdido algunos puntos de sujeción y pendía sobre las gradas, dando la sensación de peligro. Quienes lo notaron alertaron a otros y varios videos circularon por redes sociales dando cuenta del incidente.

Momentos de preocupación se vivieron durante el partido entre Rayados y Querétaro en el estadio conocido como el "Gigante de Acero", luego de que uno de los cables que sostiene una bocina del sistema de sonido se desprendió.

El detalle es criticable en cualquier estadio, principalmente en uno de primer nivel —que además tuvo intervenciones para albergar cuatro juegos del Mundial 2026—. Sin embargo, la ingeniería detrás del recinto también da motivos para considerar que todo estaba bajo control.

De acuerdo con Audio&Comfort, empresa encargada del sonido en el estadio BBVA, éste tiene en su techumbre 104 bocinas RoomMatch de la marca Bose, de aproximadamente 55 kilos cada una, agrupadas en columnas de 14 o 16 unidades que cubren todo el perímetro.

Para este tipo de estructuras se utilizan marcos de sujeción que mantienen a las bocinas unidas entre sí, creando una sola columna que, a su vez, está sujeta a alguna viga de acero del techo con abrazaderas diseñadas para soportar 10 veces el peso que sostienen.

Además, por reglas de protección civil, cada columna de bocinas tiene un cable de acero independiente que refuerza la unión con el techo, como medida extra en caso de que el sistema principal falle durante una emergencia, como un gran terremoto.

Durante el juego no hubo avisos ni intervención de personal de seguridad. Tampoco incidentes mayores.

En la cancha, los Rayados ganaron con goles de Sergio Canales, Jesús Corona y un doblete de Luca Orellano.

Los tres puntos de la victoria pusieron al Monterrey en el séptimo lugar de la tabla general, por arriba de sus archirrivales los Tigres, que son octavos con las mismas 13 unidades, pero peor diferencia de goles.

El Estadio de Rayados presentó fugas en la sala de prensa

A la preocupación por la bocina pendiente de la cubierta, se debe agregar que el pasado sábado, tras el juego que perdieron los locales 2-0 ante el Cruz Azul, fueron visibles goteras en la sala de prensa.

Las imágenes de botes acomodados en el piso para captar la filtración de agua fueron difundidas con preocupación a nivel internacional, por tratarse de una de las sedes mundialistas.

El próximo 26 de marzo, el "Gigante de Acero" estará albergando el primer encuentro de repechaje entre la selección de Bolivia y Surinam, para después, el 31 de marzo, definir al último invitado que saldrá del duelo entre el ganador de dicha serie ante Irak.

