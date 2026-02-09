En Seattle navegaban casi en piloto automático en los últimos años de la era Pete Carroll. No eran un equipo malo y alcanzaban ocasionales apariciones en postemporada, pero tampoco eran lo suficientemente buenos para trascender en enero. Después de Russell Wilson, Geno Smith tampoco fue la respuesta y el año pasado inició el cambio desde los controles con la llegada de Mike Macdonald.

Su primer año logró 10 triunfos, aunque no fueron suficientes para quedarse con el competido Oeste de la NFC, ni con un boleto de comodín para la postemporada, pero las dudas quedaron atrás en 2025.

Su experiencia como coordinador defensivo en Baltimore la trasladó a una barricada imponente que demostró por qué es la mejor de la liga en el escenario más grande del futbol americano de la mano de Aden Durden como coordinador defensivo.

Con Klint Kubiak como su mano derecha en la ofensiva, le dio la confianza total a Sam Darnold y lo rodearon de Jaxon Smith-Njigba -ahora Jugador Ofensivo del Año-, la experiencia de Cooper Kupp y una pareja de corredores eficiente con Kenneth Walker y Zach Charbonnet.

“Es el mejor equipo en el que he estado, son los más cercanos, concentrados y conectados con los que he trabajado e hicieron realidad esto. Todos en la organización avanzamos derecho. Así de bien, que quisiera que la temporada siguiera porque es un gran equipo”, declaró Macdonald después del triunfo.

“Este hombre (Sam Darnold) todo lo que hace es jugar bien, es un gran compañero, un gran jugador, entendió rápido su enfoque y el equipo lo ama. Se lo ha ganado cada día y no puedo estar más feliz de que él sea campeón”, comentó el entrenador sobre su discípulo.

Macdonald, a sus 38 años, logró un hito siendo el primer entrenador en jefe de menos de 40 años que consigue 17 victorias en una temporada, incluyendo playoffs.

CT