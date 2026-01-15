Jueves, 15 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Programación

Futbol hoy 15 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

El futbol sigue este jueves 15 de enero de 2026 con un calendario de pocos partidos. De cualquier manera, la jornada promete acción deportiva, muchos goles y grandes emociones, lo que la vuelve la oportunidad perfecta para disfrutarla desde casa o en cualquier dispositivo.

Para que los aficionados no se pierdan a sus equipos favoritos, la transmisión de los juegos estará disponible a través de una oferta que incluye canales de televisión abierta, de paga, y mediante diversas plataformas de streaming. A continuación, se presentan los horarios y las opciones de transmisión.

Partidos hoy jueves 15 de enero de 2026 – Serie A Italiana EN VIVO

  • Hellas Verona vs Bologna | 11:30 | Disney+ Premium |
  • Como 1907 vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos hoy jueves 15 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

  • Augsburg vs 1. FC Union Berlin | 13:30 | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 15 de enero de 2026 – Copa del Rey EN VIVO

  • Racing Santander vs FC Barcelona | 14:00 | SKY Sports |
  • Burgos CF vs Valencia CF | 14:00 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones