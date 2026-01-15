El futbol sigue este jueves 15 de enero de 2026 con un calendario de pocos partidos. De cualquier manera, la jornada promete acción deportiva, muchos goles y grandes emociones, lo que la vuelve la oportunidad perfecta para disfrutarla desde casa o en cualquier dispositivo.

Para que los aficionados no se pierdan a sus equipos favoritos, la transmisión de los juegos estará disponible a través de una oferta que incluye canales de televisión abierta, de paga, y mediante diversas plataformas de streaming. A continuación, se presentan los horarios y las opciones de transmisión.

Partidos hoy jueves 15 de enero de 2026 – Serie A Italiana EN VIVO

Hellas Verona vs Bologna | 11:30 | Disney+ Premium |

Como 1907 vs AC Milan | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos hoy jueves 15 de enero de 2026 – Bundesliga EN VIVO

Augsburg vs 1. FC Union Berlin | 13:30 | SKY Sports |

Partidos hoy jueves 15 de enero de 2026 – Copa del Rey EN VIVO

Racing Santander vs FC Barcelona | 14:00 | SKY Sports |

Burgos CF vs Valencia CF | 14:00 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF