Este domingo se terminó la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, aunque no todos los partidos se jugaron, ya que el Querétaro contra FC Juárez tuvo que aplazarse por la ola de bloqueos y violencia ocasionada por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El final de la séptima fecha de la campaña llegó con la gran victoria de Pumas (2-0) sobre los Rayados de Monterrey en el Estadio de Ciudad Universitaria. Con estos tres puntos, el cuadro de Efraín Juárez mantiene el invicto y se colocan en la tercera posición de la clasificación.

Cruz Azul y Chivas protagonizaron el duelo más emocionante de este fin de semana, donde los celestes derrotaron 2-1 al cuadro rojiblanco. El triunfo de los cementeros significó cortarle la racha de seis victorias seguidas al equipo de Guadalajara que, pese a la derrota, sigue como líder.

América aprovechó su visita a Puebla para llenarle la canasta al equipo de La Franja. Las Águilas derrotaron 0-4 al equipo camotero, para así recuperar confianza y seguir conectando con su mejor versión. La gran noticia de este duelo fue el debut goleador de Raphael Veiga.

Toluca, el otro equipo invicto del torneo, encontró la victoria de 0-3 sobre el Necaxa con un doblete de Pualinho y uno más de Federico Pereira.

Otro gran duelo fue el del Atlas frente al Atlético de San Luis, en el que los Zorros vinieron de atrás para firmar un 3-2 y seguir navegando en los puestos de Liguilla.

Así queda la tabla general tras la Jornada 7

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 18 2 Cruz Azul 16 3 Pumas 15 4 Toluca 15 5 Pachuca 14 6 Atlas 13 7 América 11 8 Tigres 10 9 Monterrey 10 10 Necaxa 9 11 Xolos 8 12 Atlético San Luis 7 13 León 7 14 Querétaro 5 15 Puebla 5 16 Juárez 4 17 Mazatlán 4 18 Santos 1

SV