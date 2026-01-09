Cruz Azul dio a conocer un cambio que tomó por sorpresa a su afición: el equipo dejará de disputar sus partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario, recinto donde levantó el título de la Concacaf Champions Cup a mediados de 2025 y en el que mantuvo un desempeño invicto durante ese año, con un registro de 18 victorias y 6 empates. A partir del Clausura 2026, La Máquina Celeste tendrá como sede temporal el Estadio Cuauhtémoc.

De acuerdo con lo informado, el conjunto cementero jugará seis encuentros como local en el inmueble ubicado en Puebla, correspondientes a las jornadas iniciales del torneo. Los partidos programados en el Estadio Cuauhtémoc son los siguientes:

Jornada 2: Cruz Azul vs Atlas

Jornada 3: Cruz Azul vs Puebla

Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres

Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas

Jornada 10: Cruz Azul vs Atlético San Luis

Jornada 13: Cruz Azul vs Pachuca

Para la parte final del campeonato, Cruz Azul volverá a cambiar de escenario. Los dos últimos compromisos como local en la fase regular del Clausura 2026 se disputarán en el Estadio Azteca, actualmente conocido como Estadio Banorte.

Los encuentros programados en ese recinto serán:

Jornada 15: Cruz Azul vs Tijuana

Jornada 17: Cruz Azul vs Necaxa

Asimismo, en caso de clasificar a la Liguilla, el club tiene previsto disputar también sus partidos de la fase final en el Estadio Azteca. Este ajuste en la sede marca una nueva etapa logística para Cruz Azul, luego de una exitosa etapa reciente en Ciudad Universitaria.

Estadio Cuauhtémoc

Tras su remodelación, el Estadio Cuauhtémoc es considerado uno de los recintos más modernos del país en cuanto a imagen y funcionalidad. Continúa siendo un punto clave para el futbol mexicano y, recientemente, ha sido elegido como sede alterna para partidos de otros clubes, lo que reafirma su vigencia dentro del panorama deportivo nacional.

Se encuentra en la Zona de los Fuertes de Puebla, un área histórica y turística cercana al Centro Histórico. Su localización facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad y lo vincula con espacios culturales relevantes.

BB