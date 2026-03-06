El Torneo Clausura 2026 sigue con su actividad este viernes 6 de marzo con el inicio de la Jornada 10 (J10). Cruz Azul lidera la clasificación con 22 puntos, seguido de cerca por Toluca y Chivas.

La agenda de la Liga MX comienza con el duelo entre Mazatlán y León. Los sinaloenses se ubican en la parte baja de la tabla y necesitan sumar para salir de la zona de rezago, mientras que La Fiera busca acercarse a puestos de clasificación.

Más tarde, Necaxa recibe a Pumas. Los universitarios, ubicados en la parte media alta de la tabla, quieren seguir en la pelea por la Liguilla, mientras que los Rayos intentarán mejorar su posición.

Los partidos podrán verse EN VIVO a través de televisión y plataformas de streaming.

Partidos hoy viernes 6 de marzo - Liga MX EN VIVO

Mazatlán vs León | 19:00 | FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Necaxa vs Pumas | 21:00 | Claro Sports, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura del Clausura 2026 con resultados, goles, Tabla General y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

---

