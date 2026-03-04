La Jornada 9 (J9) del Torneo Clausura 2026 sigue este miércoles 4 de marzo con partidos que pueden complicar aún más el panorama para quienes vienen rezagados.

Rayados de Monterrey recibe a Querétaro en un duelo donde los regiomontanos buscan meterse en zona competitiva, mientras que Gallos necesita puntos para salir del fondo.

En otro duelo, Puebla enfrenta a Tigres, equipo que aspira a seguir escalando posiciones en la Tabla General.

Más tarde, América se mide ante Juárez con la obligación de imponer condiciones en casa, mientras que Atlas y Xolos protagonizan un enfrentamiento directo que puede ajustar posiciones en la zona media.

Los partidos podrán seguirse EN VIVO a través de plataformas de streaming y señales de televisión restringida.

Partidos hoy miércoles 4 de marzo - Liga MX EN VIVO

Monterrey vs Querétaro | 19:00 | ViX Premium

Puebla vs Tigres | 19:00 | FOX One, TV Azteca

América vs Juárez | 21:00 | ViX Premium

Atlas vs Xolos | 21:00 | ViX Premium

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura del Clausura 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF