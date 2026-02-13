El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX abre la Jornada 6 (J6) este viernes 13 de febrero con una doble cartelera. Con cinco fechas ya disputadas, los equipos ya han mostrado la que será posiblemente su cara a lo largo del campeonato, sin embargo, nunca se deben descartar las sorpresas en el futbol mexicano.

Los encuentros podrán verse EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.

Esta es la agenda completa de los partidos programados para este viernes.

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Puebla vs Pumas | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Toluca vs Xolos | 21:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura de la Liga MX este viernes 13 de febrero, con resultados, goles, Tabla General y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Transmisiones sujetas a cambios

** Horarios del tiempo del centro de México

