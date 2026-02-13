Viernes, 13 de Febrero 2026

Partidos HOY Liga MX: dónde ver EN VIVO los juegos del 13 de febrero

La J6 del Clausura 2026 arranca este viernes con dos encuentros programados en horario nocturno, con transmisión en televisión abierta y de paga; conoce los detalles

Por: Oralia López

La Liga MX pone en marcha la Jornada 6 del Clausura 2026 este viernes 13 de febrero. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX abre la Jornada 6 (J6) este viernes 13 de febrero con una doble cartelera. Con cinco fechas ya disputadas, los equipos ya han mostrado la que será posiblemente su cara a lo largo del campeonato, sin embargo, nunca se deben descartar las sorpresas en el futbol mexicano.

Los encuentros podrán verse EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.

Esta es la agenda completa de los partidos programados para este viernes.

Partidos HOY viernes 13 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

  • Puebla vs Pumas | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Toluca vs Xolos | 21:00 | TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

