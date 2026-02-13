El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX abre la Jornada 6 (J6) este viernes 13 de febrero con una doble cartelera. Con cinco fechas ya disputadas, los equipos ya han mostrado la que será posiblemente su cara a lo largo del campeonato, sin embargo, nunca se deben descartar las sorpresas en el futbol mexicano.Los encuentros podrán verse EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, canales de paga y plataformas de streaming.Esta es la agenda completa de los partidos programados para este viernes.Sigue toda la cobertura de la Liga MX este viernes 13 de febrero, con resultados, goles, Tabla General y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.* Transmisiones sujetas a cambios ** Horarios del tiempo del centro de México*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF