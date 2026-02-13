Chivas vs. América: Balanza equilibrada

El arranque titubeante del América en el Clausura 2026 haría pensar a muchos que el cuadro azulcrema llega debilitado al Clásico Nacional ante el Guadalajara. Sin embargo, lo cierto es que el conjunto dirigido por André Jardine ha ido de menos a más en las últimas jornadas. Por ello, Damián “Ruso” Zamogilny, analista y comentarista de TUDN, considera que el duelo entre azulcremas y rojiblancos puede vislumbrarse muy equilibrado.Si bien, Chivas llega como el favorito gracias a su paso perfecto y el plantel tan competitivo que ha construido Gabriel Milito, se debe de tener en cuenta que el Rebaño no contará con uno de sus hombres más importantes: Luis Romo, quien estará de baja de cuatro a seis semanas, debido a un desgarre muscular. Ante esta ausencia, será importante ver cómo afrontarán la situación los tapatíos, ya que el capitán es pieza clave en el funcionamiento del equipo. “La percepción general indica que América llega mal y eso me parece que puede ser contraproducente para Chivas si los mismos jugadores se creen todo eso que se dice. El partido a mí me parece que puede ser muy parejo. Guadalajara por la localía y por cómo viene haciendo las cosas, me parece que ha mostrado ser un equipo bastante consistente, pero ante la ausencia de Romo y frente a la mejora de América, se le presenta un duro reto”, dijo el también exfutbolista.“Con la reingeniería del equipo que hizo Jardine, América se potencializó. Antes su medio campo eran Álvaro Fidalgo y Rodrigo Dourado y no se entendían tan bien. Ahora, con Jonathan dos Santos y Dourado encontraron una doble contención de buen manejo de la pelota y mucha marca, lo que le permite al América soltar sus laterales. A eso se le suman los regresos de Alejandro Zendejas, Henry Martín y Brian Rodríguez por el sector izquierdo. Contra Monterrey, lo hizo muy bien y ganó un partido en que no le dio oportunidad a Rayados”, mencionó.El “Ruso” aprovechó para dar su pronóstico y mencionar los jugadores que marcarán la diferencia: “Veo un empate con goles. Puede ser un 2-2, me gustaría ese resultado porque creo que va a ser un partido espectacular de mucha ida y vuelta. Para Chivas, sus laterales, tanto Richard Ledezma como Bryan González, serán muy importantes porque son fundamentales en su llegada a gol; mientras que por parte de América, Zendejas marca la pauta porque levanta al equipo jugando entre líneas y tiene gol”.ANTECEDENTESÚltimos cinco Clásicos en LigaClásicos en torneos cortos*Se han jugado 37 partidos en Guadalajara, América tiene la balanza a su favor como visitante con 15 triunfos, 12 derrotas y 10 empates.CLAVESEl camino de Chivas hacia el triunfo“Chivas no tenía un equipo tan competitivo como lo tiene en estos momentos, creo yo desde la época de Almeyda. Tenemos que reconocer que Chivas está muy fuerte y tiene un modelo de juego muy claro y reconocible. Una de sus principales virtudes es que tiene futbolistas jóvenes, dinámicos, con muy buenas capacidades que encontró un técnico que los sabe manejar y que les ha dado la oportunidad. Encontró un goleador contundente como Armando González, entonces yo creo que por ahí, el Guadalajara podría aspirar a mantener el invicto”, agregó Zamogilny. HISTORIALResultados recientes de ChivasEl estadio AKRON, fortaleza azulcremaLas Águilas no pierden en el Estadio AKRON desde el 25 de noviembre de 2020 cuando cayeron por 1-0 en la Ida de los Cuartos de Final del Guard1anes 2020. Desde entonces, se han disputado siete juegos de Liga en casa de las Chivas: HISTORIALResultados recientes de América