Chivas vs. América: Balanza equilibrada

El arranque titubeante del América en el Clausura 2026 haría pensar a muchos que el cuadro azulcrema llega debilitado al Clásico Nacional ante el Guadalajara. Sin embargo, lo cierto es que el conjunto dirigido por André Jardine ha ido de menos a más en las últimas jornadas. Por ello, Damián “Ruso” Zamogilny, analista y comentarista de TUDN, considera que el duelo entre azulcremas y rojiblancos puede vislumbrarse muy equilibrado.

Si bien, Chivas llega como el favorito gracias a su paso perfecto y el plantel tan competitivo que ha construido Gabriel Milito, se debe de tener en cuenta que el Rebaño no contará con uno de sus hombres más importantes: Luis Romo, quien estará de baja de cuatro a seis semanas, debido a un desgarre muscular. Ante esta ausencia, será importante ver cómo afrontarán la situación los tapatíos, ya que el capitán es pieza clave en el funcionamiento del equipo.

“La percepción general indica que América llega mal y eso me parece que puede ser contraproducente para Chivas si los mismos jugadores se creen todo eso que se dice. El partido a mí me parece que puede ser muy parejo. Guadalajara por la localía y por cómo viene haciendo las cosas, me parece que ha mostrado ser un equipo bastante consistente, pero ante la ausencia de Romo y frente a la mejora de América, se le presenta un duro reto”, dijo el también exfutbolista.

“Con la reingeniería del equipo que hizo Jardine, América se potencializó. Antes su medio campo eran Álvaro Fidalgo y Rodrigo Dourado y no se entendían tan bien. Ahora, con Jonathan dos Santos y Dourado encontraron una doble contención de buen manejo de la pelota y mucha marca, lo que le permite al América soltar sus laterales. A eso se le suman los regresos de Alejandro Zendejas, Henry Martín y Brian Rodríguez por el sector izquierdo. Contra Monterrey, lo hizo muy bien y ganó un partido en que no le dio oportunidad a Rayados”, mencionó.

El “Ruso” aprovechó para dar su pronóstico y mencionar los jugadores que marcarán la diferencia: “Veo un empate con goles. Puede ser un 2-2, me gustaría ese resultado porque creo que va a ser un partido espectacular de mucha ida y vuelta. Para Chivas, sus laterales, tanto Richard Ledezma como Bryan González, serán muy importantes porque son fundamentales en su llegada a gol; mientras que por parte de América, Zendejas marca la pauta porque levanta al equipo jugando entre líneas y tiene gol”.

Rodrigo Dourado. El futbolista del América ya mostró adaptación suficiente con su nuevo equipo. IMAGO7/D. Padilla

ANTECEDENTES

Últimos cinco Clásicos en Liga

Jornada 8 | AP25 | América 1-2 Chivas

Jornada 11 | CL25 | Chivas 0-0 América

Jornada 7 | AP24 | América 1-0 Chivas

SF Vuelta | CL24 | América 1-0 Chivas

SF Ida | CL24 | Chivas 0-0 América

Clásicos en torneos cortos

Chivas: 24 victorias

América: 32 victorias

Empates: 22

*Se han jugado 37 partidos en Guadalajara, América tiene la balanza a su favor como visitante con 15 triunfos, 12 derrotas y 10 empates.

Anotaciones en torneos cortos

Chivas: 75 goles

América: 83 goles

CLAVES

El camino de Chivas hacia el triunfo

“Chivas no tenía un equipo tan competitivo como lo tiene en estos momentos, creo yo desde la época de Almeyda. Tenemos que reconocer que Chivas está muy fuerte y tiene un modelo de juego muy claro y reconocible. Una de sus principales virtudes es que tiene futbolistas jóvenes, dinámicos, con muy buenas capacidades que encontró un técnico que los sabe manejar y que les ha dado la oportunidad. Encontró un goleador contundente como Armando González, entonces yo creo que por ahí, el Guadalajara podría aspirar a mantener el invicto”, agregó Zamogilny.

HISTORIAL

Resultados recientes de Chivas

Mazatlán 1-2 Chivas

San Luis 2-3 Chivas

Chivas 2-1 Querétaro

Juárez 0-1 Chivas

Chivas 2-0 Pachuca

El estadio AKRON, fortaleza azulcrema

Las Águilas no pierden en el Estadio AKRON desde el 25 de noviembre de 2020 cuando cayeron por 1-0 en la Ida de los Cuartos de Final del Guard1anes 2020. Desde entonces, se han disputado siete juegos de Liga en casa de las Chivas:

CL21 | Chivas 0-3 América

CL22 | Chivas 0-0 América

CL23 | Chivas 2-4 América

SF Ida | CL23 | Chivas 0-1 América

CL24 | Chivas 0-0 América

SF Ida | CL24 | Chivas 0-0 América

CL25 | Chivas 0-0 América

HISTORIAL

Resultados recientes de América