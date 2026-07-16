La preventa del Abono Club América AP26-CL27 ya comenzó a través de Fanki, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de apartar su lugar para los partidos como local del equipo. La venta anticipada coincide con el regreso de las Águilas al Estadio Banorte (Azteca), una de las novedades más esperadas por la afición.

Si planeas acompañar al América durante toda la campaña, aquí encontrarás quiénes pueden acceder a la preventa, las fechas establecidas para cada etapa del proceso y los beneficios incluidos con el abono.

El esperado regreso a casa y la alianza con Fanki

El América se prepara para una nueva etapa llena de emociones en la Liga MX. Tras su paso por el Estadio Ciudad de los Deportes, el equipo confirma su regreso al Estadio Banorte para la temporada que abarca el Apertura 2026 y el Clausura 2027.

Este movimiento representa una noticia muy importante para la afición azulcrema. La directiva ha diseñado un pase anual que promete mejorar la experiencia del aficionado desde el primer minuto, garantizando su presencia en los momentos decisivos.

Para lograrlo, la venta de este pase se realiza de manera exclusiva a través de Fanki, la plataforma digital que ha tomado las riendas de la boletería del club. Atrás quedaron los días de las filas interminables; ahora, todo el proceso es cien por ciento digital.

La transición hacia esta nueva plataforma busca agilizar la compra y garantizar que los boletos estén siempre seguros en tu dispositivo móvil. A través de la aplicación oficial, los usuarios podrán gestionar sus accesos de forma rápida y sin complicaciones.

¿Cuándo y cómo comprar el Abono Club América AP26-CL27?

El tiempo apremia si quieres asegurar los mejores lugares. Actualmente, está activa la fase de preventa, la cual es exclusiva para aquellos que ya han demostrado su lealtad al equipo en torneos anteriores.

La Preventa Abonados comenzó el pasado 14 de julio y estará disponible únicamente hasta el día 20. Durante esta ventana, los aficionados que tuvieron su abono en el torneo AP23 o en el Estadio Ciudad de los Deportes tienen prioridad para elegir su localidad.

Es importante destacar que la asignación de asientos está sujeta a la nueva configuración del recinto. Por ello, se recomienda realizar el trámite lo antes posible para encontrar la ubicación ideal antes de que se agoten las opciones.

Si no cuentas con abono previo, no te preocupes. La Venta General arrancará el próximo 21 de julio de 2026. A partir de esa fecha, cualquier aficionado podrá adquirir su pase, sujeto a la disponibilidad del inmueble.

Para facilitar la compra, el sistema permite adquirir un máximo de 8 abonos por persona. Esto es ideal para familias o grupos de amigos que desean vivir la pasión del futbol juntos durante toda la temporada.

Beneficios exclusivos: Más allá de la Liga MX

Adquirir el Abono Club América AP26-CL27 no solo te garantiza un asiento, sino que te abre las puertas a una experiencia integral. La directiva ha incluido una serie de ventajas que hacen de esta inversión algo sumamente atractivo.

En primer lugar, tendrás acceso garantizado a todos los partidos de temporada regular que el equipo dispute como local en el Estadio Banorte. Esto aplica tanto para el torneo de Apertura 2026 como para el de Clausura 2027.

Pero la verdadera ventaja llega en la fase final. El abono incluye el acceso a todos los partidos de Liguilla (Cuartos de Final, Semifinal y Final) que el equipo juegue en casa durante ambos torneos, asegurando tu lugar en los juegos de mayor demanda.

Además del torneo local, el pase anual te otorga entrada para el esperado duelo internacional de la Leagues Cup 2026, donde las Águilas se enfrentarán al San Diego FC. Este enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos del verano.

En caso de requerir asistencia personalizada durante tu proceso de compra, el club ha habilitado canales de atención directa. Puedes comunicarte al correo electrónico oficial (azulcrema@clubamerica.com.mx) o enviar un mensaje vía WhatsApp al (55) 5015 3706.

No dejes pasar la oportunidad de acompañar al equipo más ganador de México en esta nueva aventura. La temporada promete estar llena de dramatismo, goles y, sobre todo, mucha pasión desde las gradas del renovado recinto azulcrema.

¿Cuánto cuesta el Abono Club América AP26-CL27?

Según la información disponible en el sitio de venta, los precios de los abonos ya con cargos incluidos quedan así:

Ordenados de menor a mayor precio

Zona | Precio (desde)

500 Lateral | $8,201.10

300 Preferente | $9,795.98

400 Lateral | $11,106.06

100 Norte | $11,618.70

100 Sur | $11,618.70

300 Cabecera | $11,618.70

Zona para Personas con discapacidad | $11,618.70

100 Plus | $14,238.86

300 Lateral A | $15,435.02

300 Lateral B | $15,435.02

100 Lateral | $16,574.22

200 Platea | $17,713.42

Palcos Club | $40,326.54

ESPECIAL

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Para más información, visita: https://fanki.co/mex/publications/abono-club-america-ap26-cl27

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