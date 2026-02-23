Este lunes 23 de febrero arranca la semana con actividad en el mundo del futbol, y los ojos de los aficionados se centran en Europa, donde LaLiga y la Premier League prometen grandes emociones. Italia también se suma al espectáculo con dos partidos destacados. Aunque no es el día más cargado del calendario, cada encuentro tiene su propia importancia.

Por si no quieres perder los partidos del día, te presentamos la programación completa, organizada por torneo. No te pierdas los horarios y los canales para disfrutar de cada encuentro EN VIVO.

Partidos HOY lunes 23 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Alavés vs Girona | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY lunes 23 de febrero de 2026 - Premier League EN VIVO

Everton vs Manchester United | 14:00 | HBO MAX, TNT |

Partidos HOY lunes 23 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Fiorentina vs Pisa Sporting Club | 11:30 | Disney+ Premium |

Bologna vs Udinese | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF