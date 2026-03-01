El Clausura 2026 sigue avanzando y ya alcanzó el ecuador de su calendario con la conclusión de la Jornada 8.

La próxima fecha está muy cerca, por lo que cada partido cobra mayor relevancia y dejar puntos en el camino comienza a ser un lujo que pocos pueden permitirse.

La octava jornada terminó este sábado 28 de marzo con una contundente goleada 1-4 de Tigres sobre América en su propia casa.

Tras nueve encuentros cargados de emociones, el torneo reanudará actividades el próximo martes 3 de marzo, dando inicio a una nueva fecha del certamen .

Por ahora, la Liga MX presume un nuevo líder y dos equipos que aún no conocen la derrota.

Gracias a su triunfo 0-2 frente a Monterrey y a la caída 2-0 de Chivas ante Toluca, Cruz Azul se apoderó del liderato general.

La Máquina llegó a 19 puntos y desplazó al Rebaño Sagrado del primer lugar, apoyada en una marca de seis victorias y un empate.

Incluso, el conjunto rojiblanco descendió hasta la tercera posición, ya que los Diablos Rojos, al ser rivales directos, lo igualaron con 18 unidades.

La diferencia de goles (+4) del Guadalajara resultó inferior a la del vigente bicampeón del futbol mexicano (+9), situación que provocó su caída de dos puestos en la tabla.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Antonio Mohamed también conservó su condición de invicto en el Clausura 2026, luego de ocho jornadas sin conocer la derrota.

No obstante, no es el único club que presume esa estadística, ya que Pumas también se mantiene sin descalabros en el torneo.

Ambos conjuntos se enfrentarán en la Jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario, donde estará en juego su racha invicta.

Con Cruz Azul, Toluca, Chivas y Pumas, la zona alta de la clasificación se mantiene al rojo vivo, con una lucha constante por no ceder terreno .

Por su parte, Pachuca, Tigres, Atlas y América pelean por mantenerse en puestos de Liguilla.

Mientras tanto, Monterrey, León, Tijuana y Necaxa siguen al acecho de los primeros ocho lugares.

En el fondo de la tabla aparecen Puebla, Atlético San Luis, FC Juárez, Mazatlán FC, Querétaro y Santos, que buscan reaccionar para no quedarse rezagados.

Así queda la tabla general tras la Jornada 8

Posición Equipo Puntos 1 Cruz Azul 19 2 Toluca 18 3 Chivas 18 4 Pumas 16 5 Pachuca 14 6 Tigres 13 7 Atlas 13 8 América 11 9 Monterrey 10 10 León 10 11 Xolos 9 12 Necaxa 9 13 Puebla 8 14 Atlético San Luis 7 15 Juárez 7 16 Mazatlán 7 17 Querétaro 6 18 Santos 2

SV