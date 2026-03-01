Chivas con calendario favorable para recuperar el liderato general

Tras su segundo tropiezo en el torneo, el Guadalajara dirigido por Gabriel Milito perdió el liderato general después de mantenerse siete jornadas consecutivas en la cima de la clasificación. A pesar del revés, el Rebaño Sagrado se perfila con un calendario favorable en las próximas fechas, una oportunidad ideal para retomar el ritmo y volver a pelear por lo más alto del campeonato.

A diferencia de otros equipos, Chivas llegará con cierta ventaja a su siguiente compromiso. Este fin de semana habrá fecha doble, pero el conjunto rojiblanco no tendrá actividad, ya que su partido ante León se reprogramó para el 18 de marzo debido a un juego de exhibición en el Estadio AKRON a mitad de semana.

En su próximo encuentro, Chivas se enfrentará a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. El equipo rojiblanco regresará al Estadio Jalisco, donde buscará repetir la goleada lograda en el semestre pasado. Aunque los Rojinegros han mostrado su fortaleza en casa, el Rebaño Sagrado llega como amplio favorito gracias a su contundencia y al buen momento que atraviesa.

Posteriormente, los dirigidos por Milito recibirán a Santos Laguna, rival con el que tienen cuentas pendientes tras la dolorosa derrota del semestre pasado. El Guadalajara intentará aprovechar el mal momento que viven los Laguneros para sumar puntos clave y acercarse nuevamente al primer puesto de la clasificación.

Si Chivas pretende recuperar el liderato general, será fundamental ganar sus dos próximos encuentros. Sin embargo, no serán los únicos equipos con oportunidades: Cruz Azul también enfrentará rivales en momentos complicados, mientras que Toluca tendrá un calendario algo más exigente.

En detalle, Toluca se medirá ante Pumas y después visitará a Bravos de Juárez, mientras que Cruz Azul enfrentará a Santos Laguna y luego recibirá a San Luis. Esto deja a Guadalajara con la obligación de aprovechar su calendario “a modo” para recuperar el liderato y consolidar su candidatura al título.

