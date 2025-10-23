Después de que dieran un gran encuentro el martes pasado, con volteretas y emociones, los Charros de Jalisco no pudieron mantener el impulso del primer juego y terminaron cayendo 8-2 ante los Caballeros Águila de Mexicali, en el segundo duelo de la serie disputado este miércoles en el Estadio Nido del Águila. Con este resultado, ambas novenas dejaron la confrontación empatada a un triunfo por bando.

El duelo tuvo como figura al abridor cachanilla, quien alcanzó los 600 ponches en su carrera dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, en una actuación que maniató por completo a la ofensiva jalisciense. En contraste, el abridor de Charros, Alemao Hernández, vivió una noche complicada. El tapatío lanzó únicamente 3.2 entradas, permitió siete imparables y siete carreras, concedió tres bases por bolas y ponchó a tres rivales, dejando su efectividad en 8.31 y cargando con el descalabro.

En labores de relevo participaron Jonathan López, Irving Vázquez y el debutante Gael Bojórquez, quienes trataron de contener la ofensiva local, aunque Mexicali ya había hecho suficiente daño, por lo que la labor de estos lanzadores no fue la esperada.

Charros comenzó con buen ritmo al tomar ventaja de 2-0 en la parte alta del segundo inning. Julián Ornelas cruzó el plato tras un triple de Reynaldo Rodríguez, y poco después el colombiano anotó con un doblete productor de Japhet Amador.

Sin embargo, los Águilas reaccionaron de inmediato y armaron rallies de tres y cuatro carreras en los episodios tercero y cuarto, respectivamente, para darle la vuelta al marcador y colocarse 7-2. Todo el daño fue sobre la serpentina de Hernández, que no logró encontrar el control.

En la sexta baja, Yadir Drake conectó sencillo y avanzó con base por bolas a Yadiel Hernández. Posteriormente, con un batazo de Moisés Gutiérrez y un wild pitch de Vázquez, Drake anotó la octava y definitiva carrera del encuentro.

Este jueves se definirá la serie en el Nido de los Águilas a partir de las 20:30 horas (tiempo de Jalisco), con Luis Iván Rodríguez y CJ Van Eyk anunciados como los lanzadores abridores para Charros y Mexicali, respectivamente.

