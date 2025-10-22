Atlas se impone ante León con doblete de Djuka

Atlas logró una victoria sólida de 2-0 sobre León, con un gol temprano de Uros Durdevic al minuto 7. A lo largo del primer tiempo, León intentó reaccionar con varios disparos desviados, pero no pudo concretar sus oportunidades. La defensa rojinegra se mostró sólida, evitando que los esmeraldas empataran.

En la segunda mitad, Atlas amplió su ventaja con un penalti convertido por Djuka, quien primero falló, pero lo repitió tras un adelantamiento del portero de León. Con el 2-0 en el marcador, Atlas gestionó el partido sin mayores problemas, y aunque León continuó buscando el gol, no logró descontar.

