Aunque se podría pensar que los hermanos Ornelas, Tirso y Julián, siempre tuvieron el sueño de salir campeones juntos, la realidad en un comienzo fue otra, ya que Tirso quería convertirse en pitcher para poder enfrentar a Julián y trasladar la rivalidad de hermanos al terreno de juego.

En la actualidad, los planes no salieron como se los imaginaron , pero ambos agradecen el hecho de que el destino les tuviera deparado otro final como el haber podido compartir un momento tan especial de poder levantar el trofeo como jugadores de los Charros de Jalisco y ser las figuras en la Serie Final para la novena albiazul.

“Siempre habíamos dicho que nos íbamos a enfrentar. De hecho, yo quería ser pitcher y quería enfrentar a mi hermano, pero bueno, soñamos con ser campeones juntos después de que yo me vine a esta liga a jugar. Ahora, compartir el terreno juntos, gracias a Dios y a Charros que nos dieron la oportunidad de estar aquí, pude levantar el trofeo con mi hermano y, hay que agregarle que él fue el MVP, así que estoy aún más agradecido y orgulloso”, expresó Tirso.

“Qué bueno que fuimos bateadores los dos. El año pasado recibimos la noticia de que, posiblemente, viniera a Guadalajara. Se da el cambio, lo tomamos de la mejor manera y hoy estamos muy contentos, es algo de lo más bonito que me ha dado la vida porque se dio en una serie final muy buena para ambos y contento de compartir todos estos momentos con mi familia,” añadió Julián.

Después de haber consumado el sueño, sus caminos se volverán a separar , puesto que Tirso continuará con su meta de consolidarse en las grandes ligas de Estados Unidos, mientras que, Julián, esperará ver a su hermano triunfar.

“Mi objetivo en Estados Unidos aún no se cumple, que es quedarme en grandes ligas como titular, pero estos momentos son los que me ayudan para seguir peleando por mi sueño, esta experiencia en Playoff y la presión que se sintió suma para mi objetivo”, comentó Tirso.

“Los Ornelas nos ponemos límites. Él ahora va al Spring Training, le deseo todo lo mejor, como siempre. Yo espero poder verlo cumplir sus sueños y que nuestra historia con Charros se mantenga por mucho tiempo más”, concluyó el hermano mayor.

SV