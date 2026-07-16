El balón volverá a rodar para León y Atlas este viernes 17 de julio cuando ambos equipos hagan su presentación en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Estadio Nou Camp albergará un duelo en el que los dos clubes buscarán comenzar el semestre con un resultado positivo.

Descubre a qué hora inicia el León vs Atlas, dónde verlo EN VIVO y cuál es la actualidad de ambos equipos en su estreno en el nuevo certamen del futbol mexicano después del Mundial 2026.

¿Cómo llegan León vs Atlas?

León y Atlas se enfrentarán este viernes en el Estadio Nou Camp durante el segundo día de actividades del Torneo Apertura 2026, en el partido que marcará el debut de ambos equipos en el campeonato. Después del receso por la Copa del Mundo, esmeraldas y rojinegros pondrán en marcha un semestre en el que buscarán volver a ser protagonistas de la Liga MX.

La Fiera, dirigida por Javier Gandolfi, intentará hacer valer su localía tras quedarse fuera de la Liguilla en el Clausura 2026. El conjunto guanajuatense encara este certamen con la misión de dejar atrás un cierre amargo, luego de que una derrota frente a Toluca lo dejara sin lugar en la fase final por segundo torneo consecutivo.

Atlas, por su parte, inicia una etapa de transición con Omar Flores al frente del equipo para este primer duelo del certamen, mientras el argentino Hernán Crespo se alista para asumir la dirección técnica a partir de la segunda jornada. Los rojinegros buscarán sumar desde su visita a León y dar continuidad al nivel que recientemente los llevó hasta los Cuartos de Final, donde finalmente fueron eliminados por Cruz Azul.

Dónde ver el partido: Horario y transmisión

León y Atlas pondrán en marcha su participación en el Torneo Apertura 2026 con un duelo que dará continuidad a la actividad de la Jornada 1 de la Liga MX. El encuentro se disputará este viernes 17 de julio en el Estadio León, donde ambos equipos buscarán iniciar el campeonato con sus primeros tres puntos.

El partido está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir todas las acciones EN VIVO a través de la señal de FOX y la plataforma FOX One.

Fecha y hora: Viernes 17 de julio, 19:00 horas

Viernes 17 de julio, 19:00 horas Sede: Estadio Nou Camp, León, Guanajuato

Estadio Nou Camp, León, Guanajuato Transmisión (canales): FOX One, FOX

*Sujeto a cambios de transmisión

**Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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