El Mundial de México 1970 no solo es recordado por el futbol espectacular de Brasil, sino por cambiar las reglas del juego. Por primera vez, la FIFA implementó el uso de tarjetas amarillas y rojas para sancionar a los futbolistas.

Antes de esta justa mundialista, las amonestaciones se realizaban de forma verbal. Esto generaba un caos constante en el terreno de juego, ya que los futbolistas fingían no entender las advertencias de los silbantes.

Esta innovación fue obra del exárbitro inglés Ken Aston, quien buscaba una solución visual y universal. Se dice que la inspiración le llegó mientras observaba los colores de un semáforo en las calles de Londres.

Su objetivo principal era superar las barreras del idioma que habían causado graves polémicas en el Mundial de Inglaterra 1966. Con este nuevo sistema, cualquier jugador y espectador entendería la sanción de inmediato.

El escenario elegido para este debut reglamentario fue nada menos que el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El 31 de mayo de 1970, la Selección Mexicana se enfrentó a la poderosa URSS en el partido inaugural.

¿Quién fue el primer amonestado en la historia?

Si bien el debate sobre la identidad del primer jugador amonestado todavía sigue, pese a que han pasado casi 56 años desde entonces, se dice que el verdadero protagonista de esta primera sanción con tarjeta amarilla en una Copa del Mundo fue el mediocampista ruso Kakhi Asatiani.

El árbitro alemán Kurt Tschenscher pasó a la historia como el primer juez en sacar la cartulina del bolsillo. Fue él quien le mostró la tarjeta amarilla a Asatiani tras una dura entrada contra el delantero mexicano Mario Velarde.

EL INFORMADOR / ARCHIVO

El impacto de esta primera tarjeta amarilla fue inmediato en el desarrollo del torneo. Los jugadores comprendieron rápidamente que las faltas tácticas y el juego brusco ahora tendrían una consecuencia visible para todo el estadio.

De esta forma, Kakhi Asatiani inscribió su nombre en los libros de historia del futbol internacional. Fue un momento fugaz, pero que transformó para siempre la forma en que se imparte justicia en la cancha.

Datos relevantes sobre la primera tarjeta amarilla utilizada en una Copa del Mundo

Para entender a la perfección este momento histórico, aquí te presentamos los detalles rápidos que debes conocer:

¿Qué pasó? Se mostró la primera tarjeta amarilla oficial en la historia de las Copas del Mundo

¿Quién la recibió? El mediocampista soviético Kakhi Asatiani

¿Cuándo ocurrió? El 31 de mayo de 1970, durante el partido inaugural del torneo

¿Dónde fue? En el césped del Estadio Azteca, ante miles de aficionados mexicanos

¿Por qué se implementó? Para crear un lenguaje visual universal que evitara confusiones idiomáticas entre árbitros y jugadores.

¿Cómo se decidió? Gracias a la propuesta de Ken Aston, aprobada oficialmente por la FIFA para este torneo.

El legado de ese partido inaugural de la primera Copa del Mundo que se llevó a cabo en México va más allá de los números y los resultados. La imagen del árbitro mostrando la tarjeta en el Estadio Azteca quedó como un símbolo inolvidable de la evolución del futbol.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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