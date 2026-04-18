La actividad del futbol mexicano continúa este fin de semana con una cartelera repleta de emociones y duelos decisivos. Para quienes buscan seguir la Liga MX EN VIVO, los partidos de HOY sábado 18 de abril representan el bloque principal y más extenso de la Jornada 15 (J15) del Torneo Clausura 2026.

Partidos HOY sábado 18 de abril – Liga MX EN VIVO

Tras los compromisos inaugurales disputados durante la noche del viernes, donde Atlético de San Luis, Pumas, Mazatlán y Querétaro abrieron el telón de esta fecha, la agenda sabatina toma el protagonismo absoluto al ofrecer seis partidos en distintas plazas del país. Esta programación ininterrumpida permite a los seguidores disfrutar de una jornada que arranca desde la tarde y concluye hasta la noche.

El desarrollo de esta etapa del certamen adquiere una relevancia mayúscula debido a que los clubes han entrado de lleno en la recta final de la fase regular, un periodo donde se definen los verdaderos candidatos al título. La presión por asegurar un boleto directo a la Liguilla o, en su defecto, amarrar un lugar en la zona de reclasificación, obliga a las instituciones a plantear esquemas tácticos mucho más ofensivos y arriesgados sobre el terreno de juego.

Este sábado, la actividad arranca a las 17:00 horas con una doble oferta: por un lado, Necaxa recibe a los Tigres en el Estadio Victoria, mientras que Cruz Azul se mide ante Tijuana.

A partir de las 19:00 horas, el foco se divide entre el norte y el occidente. Rayados y Pachuca se ven las caras en el BBVA. Casi de forma simultánea, las Chivas buscan consolidarse en la parte alta de la tabla frente al Puebla en el Estadio AKRON.

El cierre de la jornada sabatina llega pasadas las 21:00 horas. El plato fuerte es el choque entre América y Toluca en el Estadio Banorte, donde ambos equipos suelen dar espectáculos abiertos. Para completar la noche, León se enfrenta a Juárez en el Nou Camp.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Necaxa vs Tigres | 17:00 | Claro Sports, ViX Premium, Canal 7 |

Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Chivas vs Puebla | 19:00 | Prime Video |

Monterrey vs Pachuca | 19:00 | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

León vs Juárez | 21:00 | Fox One |

América vs Toluca | 21:00 | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Resultados y más de la Liga MX

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa de definiciones, y en EL INFORMADOR se cubre cada jornada para que no pierdas detalle de lo que sucede en las canchas.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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