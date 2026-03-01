Las gemelas Cueva brillan en Montreal

En una exhibición de precisión y temple competitivo, las gemelas tapatías Lía y Mía Cueva conquistaron la medalla de bronce en la prueba de trampolín 3 metros sincronizados durante la Copa del Mundo de Clavados 2026.

El evento, celebrado en el Centro Deportivo del Parque Olímpico, consolidó a las jóvenes mexicanas como una de las duplas más consistentes y peligrosas del circuito internacional tras un cierre de competencia no apto para cardíacos.

Las hermanas Cuevas ganan el bronce en Montreal

Desde sus primeros saltos obligatorios, las hermanas Cueva se mantuvieron en la pelea por los puestos de honor. Sin embargo, la verdadera batalla comenzó en las rondas de mayor grado de dificultad, donde las mexicanas se enfrascaron en un duelo directo contra la pareja australiana integrada por Alysha Koloi y Maddison Keeney. A pesar de la impecable sincronía de las jaliscienses, Australia logró arrebatarles la plata por una diferencia mínima de apenas 1.26 puntos, dejando a México con un sólido total de 302.16 unidades. La medalla de oro fue para la delegación de China, que dominó la prueba con 329.94 puntos.

Este resultado es histórico por la precocidad y consistencia de las deportistas. En apenas su quinta participación en escenarios de máxima categoría (Copa del Mundo o Campeonato Mundial), las gemelas han logrado subir al podio en tres ocasiones. Su racha inició con la plata en Guadalajara 2025, seguida del bronce en el Mundial de Singapur del mismo año, y ahora este bronce en suelo canadiense.

Con este nuevo éxito, Lía y Mía Cueva dejan de ser una promesa para convertirse en la realidad más brillante de los clavados nacionales. Su actuación en Montreal no solo les otorga puntos valiosos en el ranking, sino que ratifica que México posee una dupla capaz de pelear medallas en cualquier fosa del mundo de cara al próximo ciclo olímpico.

