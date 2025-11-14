Lanzan huevos a Luis Rubiales en plena presentación de su libro | VIDEO

El expresidente de la Federación Española de futbol, Luis Rubiales, presentaba en Madrid su libro “Matar a Rubiales” cuando fue atacado por una persona que se encontraba entre el público.

El incidente fue durante un acto celebrado en el Espacio Eventize, un individuo interrumpió el inicio del discurso de Rubiales lanzándole varios huevos mientras le gritaba “sinvergüenza”. El exdirectivo consiguió esquivar los proyectiles, e incluso trató de encararse con el agresor, aunque los presentes lo detuvieron y la organización procedió a reforzar las medidas de seguridad.

La Policía Nacional acudió al recinto tras ser alertada y detuvo al responsable, quien además había provocado daños en una pantalla situada detrás del escenario. Ahora se le imputan cargos por un posible delito de daños materiales.

Pese a la interrupción, el acto prosiguió con normalidad. Rubiales salió ileso y optó por no hacer declaraciones a los medios después del altercado.

¿Quién es el agresor?

Rubiales reveló: “Es un tío carnal mío, una persona desequilibrada que no debe estar bien…creo que lo han arrestado”, comentó.

¿De qué trata su libro?

Su libro habla sobre su gestión cuando estuvo a cargo de la Real Federación Española de Futbol, así como su versión sobre lo ocurrido con la jugadora Jennifer Hermoso.

Rubiales estuvo en el ojo del huracán en 2023

Luis se encontró en el ojo del huracán tras verse envuelto en una polémica en 2023, conocida como “El Caso Rubiales” cuando se discutió la Copa Mundial Femenina de Futbol de 2023, la Selección Española ganó y en el momento de la entrega de trofeos, Rubiales besó a la centrocampista Jennifer Hermoso en la boca, quien admitió que no le pareció, ni permitió.

También mostró un comportamiento inadecuado durante el partido, celebrando un gol agarrándose los genitales en presencia de la reina Letizia, la infanta Sofía y el presidente de la FIFA Gianni Infantino, con los que compartió el palco de honor.

Se presentó a la Fiscalía una denuncia por acoso sexual, coacciones y agresión sexual, y se pidió su dimisión de la federación.

El expresidente alegó que no lo haría y se defendió diciendo que el beso fue consensuado. Posteriormente renunció a su cargo y se enfrentó a fuertes criticas de todos y su sentencia en la que se le condenó por agresión sexual, recibió una multa de 10 mil 800 euros, junto a una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la futbolista en un año.

