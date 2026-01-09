La NBA ya toma forma a medio año

La NBA está casi a la mitad de la temporada regular, con los equipos cerca de los 40 partidos disputados de los 82 que contempla esta etapa, además de tener el Juego de Estrellas a casi un mes de distancia y que suele ser el parón que da la pauta a la recta final de la campaña, aunque a estas alturas, ya sabemos qué equipos pueden ser contendientes, cuáles luchan por sobrevivir y los que piensan desde ahora en el próximo Draft.

Salvaje Oeste

La Conferencia Oeste de la NBA ha estado controlada desde el inicio de la campaña por el Thunder de Oklahoma, los actuales campeones de la liga y que solo han perdido siete partidos de 38 disputados hasta el momento y, aunque parece que ya no tienen el ritmo para igualar o superar a los Bulls del ‘96 (marca de 72-10) o los Warriors del 2016 (73-9), sí apuntan a ser los primeros clasificados, liderados por lo 32 puntos por partido de Shai Gilgeous-Alexander.

El juego del Thunder hace pensar que la persecución será por el segundo lugar, que ahora tienen los Spurs de San Antonio (4.5 juegos detrás), donde la reconstrucción parece haber terminado pero tienen que mostrarlo cuando llegue el momento clave y sus figuras, como Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, Keldon Johnson y Stephon Castle, tendrán que madurar con prisa.

En la carrera, detrás de los de El Álamo vienen hasta cinco equipos con intenciones de seguir rebasando: los Nuggets con Nikola Jokic, los Timberwolves de Anthony Edwards, los Lakers que ahora son más de Luka Doncic que de LeBron James, además de unos Rockets jóvenes aparte de Kevin Durant y los Suns de Devin Booker, que están en la zona de Play-In, pero a solo cuatro juegos de distancia de San Antonio, por lo que cualquier mala racha puede significar varias posiciones en la tabla.

En el limbo para los Playoffs encontramos a los Warriors, aún con marca ganadora (20-18), pero que si no entra Stephen Curry en la ecuación (28.8 pts. y 4.7 triples por noche), tienen récord perdedor este año. Portland y Memphis completan los primeros diez, aunque con porcentaje debajo de .500 de ganados y perdidos, están más cerca de dar pie a una nueva etapa que de pensar en competir. Los Trail Blazers necesitan una nueva figura y los Grizzlies, parece que estarían dispuestos a dividir camino con Ja Morant.

El Este sí compite

La Conferencia Este ha dejado sorpresas esta campaña, varias con buen sabor de boca dentro de una parte de la liga que no siempre tiene mucha competencia, pero este año parece haberla. Tienen la misma cantidad de equipos con registro ganador (8) que el Oeste y la mitad del Este tiene más victorias que derrotas este año frente a su contraparte.

La mejora de los Pistons de Detroit también es de destacar, al estar en gran parte de la temporada en el primer peldaño con 28 triunfos y 9 derrotas, con Cade Cunningham al frente y subiendo, por cuarto año seguido, su media de puntos y asistencias por noche, aunque sea por algunas décimas.

La carrera, además, luce muy similar a la que hay en el Oeste, con el segundo lugar, los Knicks de Nueva York a cuatro juegos del equipo de los motores, mientras que la diferencia con el octavo, los Cavaliers, es igual de cuatro partidos de diferencia. Ahí entran los Celtics, Raptors, 76ers, Magic y Heat.

Entre tanto, tres equipos tienen su propia lucha por dos boletos a la reclasificación: los Hawks (marca de 18-21 y que recientemente dijeron adiós a su estrella, Trae Young), los Bulls (17-20) y los Bucks (16-21), también en medio de rumores de la petición de salida de Giannis Antetokounmpo, desmentidos por el propio griego.

Panoramas difíciles

El resto de equipos tienen un escenario muy apagado por diferentes circunstancias, como lesiones en el caso de Dallas (Anthony Davis y Kyrie Irving), Clippers (Kawhi Leonard) o Indiana (Tyrese Haliburton), sin embargo, en el caso de los californianos, el regreso de “La Garra” les ha dado un envión: tras iniciar la campaña 6-21, su racha desde entonces es de 7-2.

Los Pacers, que pasaron de ser finalistas en 2025 a ser el peor de toda la liga, junto con Nueva Orleans y Sacramento, apuntan a las primeras selecciones del próximo Draft; otros, como Utah, Charlotte, Brooklyn o Washington, no han encontrado las piezas adecuadas para brillar y rescatar, al menos, el último pase de repesca parece imposible.

La carrera de Jugador Más Valioso

Estos jugadores están entre los favoritos para ser votados como el mejor de toda la NBA por sus números y lo que representan dentro de la duela para tener a sus respectivas franquicias donde están.

Shai Gilgeous-Alexander (OKC): actual JMV de la liga, de las Finales y tiene a su equipo en el primer lugar de toda la NBA. Estadísticas: 39.9 pts., 6.4 ast., 4.5 reb.

actual JMV de la liga, de las Finales y tiene a su equipo en el primer lugar de toda la NBA. Estadísticas: 39.9 pts., 6.4 ast., 4.5 reb. Nikola Jokic (DEN): el cerebro y todoterreno de los Nuggets, ganador de 3 de estos galardones. Estadísticas: 29.6 pts., 12.2 reb., 11 ast.

el cerebro y todoterreno de los Nuggets, ganador de 3 de estos galardones. Estadísticas: 29.6 pts., 12.2 reb., 11 ast. Luka Doncic (LAL): siempre entre los candidatos y está tomando la estafeta que deja LeBron James en Los Ángeles. Estadísticas: 33.7 pts., 8.8 ast., 8 reb.

siempre entre los candidatos y está tomando la estafeta que deja LeBron James en Los Ángeles. Estadísticas: 33.7 pts., 8.8 ast., 8 reb. Cade Cunningham (DET): la estrella de los líderes del Este que no para de mostrar mejoría dentro de la cancha. Estadísticas: 26.7 pts., 9.7 ast., 6.2 reb.

la estrella de los líderes del Este que no para de mostrar mejoría dentro de la cancha. Estadísticas: 26.7 pts., 9.7 ast., 6.2 reb. Jalen Brunson (NYY): liderazgo y capacidad anotadora que han llevado a los Knicks a Finales de Conferencia y ser 2dos. del Este. Estadísticas: 29.1 pts., 6.3 ast., 3.3 reb.

