Viernes, 08 de Mayo 2026

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La Liga, MLB, NBA y LMB, esta es la agenda deportiva hoy 8 de mayo

Las mejores ligas de futbol del mundo entran en su fase final, mientas que en el basquetbol se disputan las semifinales de conferencia

Por: G. Solano

El Levante se juega su permanencia en LaLiga. AFP/M. Mirville

El Levante se juega su permanencia en LaLiga. AFP/M. Mirville

Este viernes, la agenda deportiva depara juegos decisivos en las mejores ligas de futbol del mundo y en la NBA; además, las posiciones en las Grandes Ligas y en la Liga Mexicana de Beisbol comienzan a tomar forma.

En LaLiga de España, los ojos están puestos en el clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde los azulgranas podrían coronarse ante su histórico rival. No obstante, el partido entre Levante y Osasuna también resulta trascendental en la lucha por evitar el descenso.

El Levante —penúltimo de LaLiga con 33 puntos, cuatro menos que el Sevilla, que ocupa el puesto 17, último que otorga la permanencia en Primera División— recibe al Osasuna, que marcha décimo y mantiene aspiraciones de clasificar a la UEFA Conference League e incluso a la UEFA Europa League.

Futbol hoy 8 de mayo de 2026

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

  • Horario: 12:30
  • Canal: SKY Sports

Torino vs. Sassuolo (Serie A)

  • Horario: 12:45
  • Canal: ESPN y Disney+ Premium

Lens vs. Nantes (Ligue 1)

  • Horario: 12:45
  • Canal: FOX One

Levante vs. Osasuna (LaLiga)

  • Horario: 13:00
  • Canal: SKY Sports, Canal 5 y ViX Premium
Los Knicks aventajan en la serie contra los 76ers 2-0. EFE/ S. YENESEL.

En la NBA se disputan las semifinales de conferencia, y hoy se jugará el tercer partido de las series entre Knicks y 76ers, en la Conferencia Este, y Timberwolves vs. Spurs, en la Conferencia Oeste.

76ers de Filadelfia vs. Knicks de Nueva York

  • Horario: 17:00
  • Canal: ESPN, Disney+, Amazon Prime Video y NBA League Pass

Timberwolves de Minnesota vs. Spurs de San Antonio

  • Horario: 17:30
  • Canal: ESPN, Disney+ y NBA League Pass

En las Grandes Ligas, los juegos programados para hoy son:

  • Toronto vs. Angelinos — 17:07 horas
  • Medias Rojas vs. Rays — 17:10 horas
  • Cerveceros vs. Yankees — 17:40 horas
  • Medias Blancas vs. Marineros — 17:40 horas
  • Padres de San Diego vs. Cardenales — 19:45 horas

En la Liga Mexicana de Beisbol, por su parte, están programados los siguientes juegos:

  • Olmecas vs. Tigres — 17:30 horas
  • Toros vs. Tecos — 17:30 horas
  • Saraperos vs. Dorados — 18:00 horas
  • Piratas vs. Guerreros — 18:00 horas
  • Diablos Rojos vs. Pericos — 19:00 horas
  • El Águila vs. Conspiradores — 19:00 horas
  • Algodoneros vs. Caliente — 19:10 horas
  • Bravos vs. Leones — 19:30 horas
  • Rieleros vs. Charros — 19:30 horas
  • Sultanes vs. Acereros — 19:45 horas

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