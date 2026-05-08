La Liga, MLB, NBA y LMB, esta es la agenda deportiva hoy 8 de mayo

Este viernes, la agenda deportiva depara juegos decisivos en las mejores ligas de futbol del mundo y en la NBA; además, las posiciones en las Grandes Ligas y en la Liga Mexicana de Beisbol comienzan a tomar forma.

En LaLiga de España, los ojos están puestos en el clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde los azulgranas podrían coronarse ante su histórico rival. No obstante, el partido entre Levante y Osasuna también resulta trascendental en la lucha por evitar el descenso.

El Levante —penúltimo de LaLiga con 33 puntos, cuatro menos que el Sevilla, que ocupa el puesto 17, último que otorga la permanencia en Primera División— recibe al Osasuna, que marcha décimo y mantiene aspiraciones de clasificar a la UEFA Conference League e incluso a la UEFA Europa League.

Futbol hoy 8 de mayo de 2026

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Horario: 12:30

Canal: SKY Sports

Torino vs. Sassuolo (Serie A)

Horario: 12:45

Canal: ESPN y Disney+ Premium

Lens vs. Nantes (Ligue 1)

Horario: 12:45

Canal: FOX One

Levante vs. Osasuna (LaLiga)

Horario: 13:00

Canal: SKY Sports, Canal 5 y ViX Premium

Los Knicks aventajan en la serie contra los 76ers 2-0. EFE/ S. YENESEL.

En la NBA se disputan las semifinales de conferencia, y hoy se jugará el tercer partido de las series entre Knicks y 76ers, en la Conferencia Este, y Timberwolves vs. Spurs, en la Conferencia Oeste.

76ers de Filadelfia vs. Knicks de Nueva York

Horario: 17:00

Canal: ESPN, Disney+, Amazon Prime Video y NBA League Pass

Timberwolves de Minnesota vs. Spurs de San Antonio

Horario: 17:30

Canal: ESPN, Disney+ y NBA League Pass

En las Grandes Ligas, los juegos programados para hoy son:

Toronto vs. Angelinos — 17:07 horas

Medias Rojas vs. Rays — 17:10 horas

Cerveceros vs. Yankees — 17:40 horas

Medias Blancas vs. Marineros — 17:40 horas

Padres de San Diego vs. Cardenales — 19:45 horas

En la Liga Mexicana de Beisbol, por su parte, están programados los siguientes juegos: