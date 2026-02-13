La fiebre mundialista se sigue esparciendo

La Copa del Mundo es el evento más esperado del año en el país y en la ciudad y para seguir calentando los motores antes de la justa, este viernes exjugadores como Jonny Magallón, Pável Pardo y Mario Méndez, junto al medallista olímpico y embajador de Guadalajara para el Mundial, Iván García, convivieron con aficionados en un centro comercial de Avenida Patria, acompañados también por las mascotas del torneo, Zayu, el jaguar mexicano, Clutch, el águila estadounidense y Maple, el alce canadiense.

“Ver la cara de los niños, de los jóvenes, con las mascotas del Mundial y se empieza a sentir la fiebre mundialista, creo que Guadalajara, Zapopan serán sedes increíbles. Lo más importante es que la gente esté disfrutando de estos eventos”, subrayó Magallón.

Una convivencia así, por pocos segundos que parezca, dejan huellas en la memoria de los aficionados al futbol y son pequeñas motivaciones para inculcar el deporte, como el caso de Mario Méndez. El ex jugador del Atlas recordó lo que sintió con el Mundial de 1986 y cómo eso lo marcó para lo que fue, eventualmente, su profesión.

“Yo tenía 7 años y mi padre, que en paz descanse, me llevó a todos los juegos de Brasil y me acuerdo de lo que era esa fiesta con la gente de Brasil. Es poder transmitir lo que es la sede, lo que viví como aficionado. En el España vs Brasil surgió mi sueño de jugar un día un Mundial y 20 años después lo logré”.

La copa pone los ojos del planeta en México e Iván García es alguien que ha logrado atraer esas mismas miradas con una plata olímpica en Londres 2012 junto a Germán Sánchez y, a pesar de ser de otra disciplina, ese mismo factor hace que el deporte mexicano crezca entre la gente.

“Les haces ver que existen otras disciplinas. Clavados es, entre comillas, famosa y el haber puesto a Jalisco y México en los más alto yo siento que motivas a los niños a hacer deporte, no importa cuál, pero los motivas a creer en ellos, que los sueños se cumplen y que los papás vean que el deporte es una buena salida para los niños”, comentó “Pollo”.

Con confianza en el Tri, pero con asuntos pendientes

Pardo, Magallón y Méndez vistieron la playera de la selección mexicana en algún momento de sus carreras y estuvieron en convocatorias mundialistas en 2006 y 2010. Ahora, con una nueva edición en puerta, cada uno ve diferentes aristas en el proceso actual del Tri.

Pável ve una buena oportunidad en el buen paso de varios de los equipos de la liga de los que se alimenta la lista de Javier Aguirre, fuera de los jugadores que militan en el extranjero, por el aumento del nivel gracias a la determinación que aumenta en los clubes y en cada uno de los jugadores.

“(Chivas) son los que más mexicanos tienen. Siempre América, Chivas, Monterrey, Tigres, Toluca, Cruz Azul, siempre viene bien a la liga que estos equipos estén bien, que estén fuertes, se hace una liga muy competitiva y también la hace emocionante”, señaló el ex mediocampista.

Jonny Magallón, por la misma línea optimista, consideró que hay futbolistas de mucha calidad disponibles y que el sistema de la selección dentro del terreno de juego ha mejorado

“Sí traemos con qué. Hoy en día no es fácil elegir ese último grupo que nos representará, hay jugadores que están pasando un gran momento y el funcionamiento de la selección creo que ha ido en ascenso y para el Mundial llegarán todos al 100 y harán un gran papel”.

Mario Méndez, mundialista en 2006, no dejó la misma confianza en el conjunto del “Vasco” Aguirre y fue más conservador al hablar de los rivales en el grupo mundialista de México, además, se quedó al margen del tema de los naturalizados en el equipo mayor.

“Se habla de un grupo accesible, pero de repente los equipos saben jugar con la presión del anfitrión. Corea del Sur es un rival importante, Sudáfrica, esos equipos de repente se vienen a encerrar. Sobre todo hay que aprovechar la situación de estar acá. Ojalá que no les juegue en contra la presión del público.

“Si a los actuales se les da la oportunidad y son del gusto del entrenador, hay que pelear el puesto, pero ya se va tarde en el plantel, se siguen viendo jugadores cuando nosotros en aquel proceso a estas fechas ya sabíamos quién jugaba y nos entendíamos”.

El ex de Atlas y Toluca , entre otros, sí enfatizó en el caso de Álvaro Fidalgo y la proyección que podría tener Armando González si alcanza un boleto al Mundial en el ataque azteca.

“Yo estuve con Sinha y Guille Franco. Creo sí había más jugadores mexicanos de calidad que ahora y aún así se les llamó. Fidalgo llegó al América, para el tricampeonato fue importante, el tema es que donde agarre ritmo en España y esté jugando puede ser llamado.

“La pelea es entre “Hormiga” y Berterame. Ahora a donde se fue (Berterame) tal vez siga haciendo goles. Lo que importa es que González siga en el mismo camino, ojalá pueda llegar, como lo que pasó con Guardado, que muy joven debutó en una Copa del Mundo y eso le sirvió para hacer su carrera en Europa”, dijo Méndez.

