Chivas busca que el cumpleaños de Guadalajara se pinte de rojiblanco

En una fecha cargada de simbolismo para la Perla Tapatía, Chivas quiere que la celebración también se viva en la cancha. Este 14 de febrero de 2026, Guadalajara conmemora 484 años de su fundación y el Rebaño saltará al terreno de juego con la misión de honrar el aniversario manteniendo su paso perfecto en el torneo.

El escenario no podría ser más emblemático: enfrente estará el América, en una nueva edición del Clásico Nacional que promete emociones intensas. Con el liderato en sus manos y el impulso de un arranque impecable, el conjunto rojiblanco buscará que la fiesta se pinte de sus colores y, de paso, romper la hegemonía azulcrema en casa durante la temporada regular.

No será un clásico más. La fecha invita a mirar atrás y recordar aquel 1 de agosto de 1943, cuando en el primer enfrentamiento oficial entre ambos en Guadalajara, dentro de la Copa México 1942-43, Chivas se impuso 1-0 para eliminar a su acérrimo rival. Más de ocho décadas después, el Rebaño aspira a emular aquella gesta en un contexto igualmente especial.

En lo deportivo, el panorama es inmejorable para el equipo tapatío. Llega al compromiso con paso perfecto en el Clausura 2026: cinco triunfos en cinco jornadas y 15 puntos que lo colocan como líder en solitario, tras su reciente victoria 1-2 en Mazatlán. América, por su parte, viene de vencer por la mínima a Rayados y ocupa el octavo puesto con ocho unidades.

El antecedente inmediato también favorece a los rojiblancos. El equipo dirigido por Gabriel Milito se quedó con el último clásico al imponerse 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles del ‘Piojo’ Alvarado y la ‘Hormiga’ González, un resultado que reforzó la confianza de un plantel que atraviesa uno de sus momentos más sólidos en años recientes.

Además de regalarle una alegría a la ciudad en su aniversario, Chivas tiene la oportunidad de cortar una racha adversa: nueve años sin derrotar al América en casa en temporada regular. La última vez que lo consiguió fue en el Clausura 2017, cuando el equipo entonces dirigido por Matías Almeyda ganó 1-0 con un penal convertido por Ángel Zaldívar.

En Guadalajara también se han vivido episodios recientes de reivindicación. En el Guard1anes 2020, el Rebaño se impuso 1-0 en los Cuartos de Final, y más tarde, en la Concacaf Champions Cup 2025, volvió a ganar por el mismo marcador en el Estadio AKRON. Aunque aquella serie internacional no terminó a su favor, la victoria representó un golpe anímico significativo para la afición.

Con historia, presente y orgullo en juego, el Rebaño Sagrado tiene ante sí la posibilidad de escribir otro capítulo memorable. Un triunfo no solo reafirmaría su liderato, sino que convertiría el aniversario de Guadalajara en una celebración redonda, saldando cuentas pendientes y renovando la ilusión de su gente.

