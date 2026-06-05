Kubo critica la cancha de Tigres y agradece cambio a instalaciones de Rayados

La Selección de Japón tuvo que trasladar unos kilómetros su sede de entrenamiento dentro de Monterrey, desde las instalaciones de los Tigres de la UANL por las de los Rayados. El combinado asiático eligió al norte de México como el lugar adecuado para adaptarse a las condiciones climáticas que enfrentarán en el Mundial 2026 para su participación como contendiente dentro del Grupo F. Sin embargo, tras un entrenamiento el miércoles en las canchas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el conjunto nipón se movió a El Barrial.

Las razones de este imprevisto fue porque el cuerpo técnico de los japoneses liderado por el exfutbolista Hajime Moriyasu como entrenador, determinó que las condiciones de la cancha principal no eran suficientes para tener los estándares necesarios. Así mismo lo consideró Takefusa Kubo, una de las estrellas integrantes de la Selección Japonesa, quien rompió el silencio sobre el cambio de espacio de entrenamiento.

Ante los desperfectos en las instalaciones deportivas del Centro de Entrenamiento de Tigres, la Federación Japonesa de Futbol en coordinación con el Comité Organizador de la FIFA en Monterrey hizo los procedimientos para trasladar al combinado a las instalaciones de Rayados.

Esto dijo Kubo sobre la cancha de Tigres

"Un poco de estrés, sí", dijo el centrocampista de la Real Sociedad de LaLiga. "Porque al final es Mundial y yo creo que el campo en que entrenamos ayer (Tigres) no estaba a nivel Mundial; este campo (Rayados) yo creo que sí, y hemos entrenado muy bien" sentenció el talentoso mediocampista.

El cambio de sede se debió principalmente a la preocupación por las posibles lesiones previo al inicio de la competencia: "ayer, pues, yo creo no pudimos hacer... tuvimos que cambiar un poco el entrenamiento porque nos podemos romper y el campo no estaba muy bien, pero también se entiende porque vienen otros equipos y no hay tantos campos para todos".

Por último, Kubo agradeció el cambio de sede. "Como he dicho antes, gracias a los de Monterrey y los de Túnez por prestarnos el campo" concluyó ante medios el jugador de LaLiga española, luego de que el campo fuese reservado para la Selección de Túnez con cierta antelación.

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OB