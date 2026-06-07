Kim Seung-gyu sueña con hacer historia junto a Son Heung-min en su cuarto Mundial

Kim Seung-gyu está listo para vivir una nueva Copa del Mundo. El guardameta de Corea del Sur afronta su cuarta participación mundialista después de superar una grave lesión que puso en duda su presencia en el torneo y que incluso lo llevó a cuestionarse si volvería a jugar al futbol profesional.

El arquero surcoreano destacó la relevancia que tiene para él compartir esta experiencia con Son Heung-min, capitán y máxima figura de la selección, a quien considera uno de los pilares más importantes de su carrera dentro del combinado nacional. Además, aseguró que ambos tienen el objetivo de convertir esta participación en una de las más recordadas para el futbol de su país.

“Heung-min… quizás este no sea su último Mundial, no sé cómo resultará. Pero hemos disputado juntos este cuarto Mundial, y es el jugador que más fuerza me ha dado a mi lado. Antes era más joven, pero ahora carga con el peso más pesado como capitán de cara a este Mundial. Quiero estar a su lado y apoyarle en lo que pueda, para que juntos hagamos de este Mundial el más memorable”, señaló.

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Aunque evitó asegurar si esta será su última Copa del Mundo, Kim reconoció que afronta el torneo con una perspectiva distinta debido a su edad y experiencia, consciente de que cada oportunidad de disputar un Mundial debe vivirse como si fuera la última.

“Siempre pienso que cada Mundial es el último y salgo a jugar así. No sé qué pasará, pero esta vez, por mi edad también, lo vivo con una sensación diferente a los anteriores Mundiales con la idea de que es el último” , agregó.

Kim Seung-gyu considera este Mundial como un regalo

El portero también recordó el complicado momento que atravesó tras sufrir una rotura del ligamento cruzado durante la Copa Asiática de 2023, una lesión que amenazó con dejarlo fuera de la máxima cita del futbol internacional. Por ello, considera que estar presente en este Mundial representa una recompensa al esfuerzo realizado durante su recuperación.

“Como saben, antes de este Mundial tuve una lesión grave. Hasta hace un año, en esta misma época, no podía ni pensar en el Mundial; me preguntaba si podría volver a jugar al fútbol. Creo que este Mundial es un regalo por haber superado ese momento tan duro. Con ese regalo, quiero terminar este Mundial con los mejores resultados, mejores que en los tres Mundiales anteriores” , reveló.

La ilusión de Kim permanece intacta pese a la experiencia acumulada. El arquero aseguró que encara esta competencia con la misma emoción que sintió en su debut mundialista y destacó la importancia que tiene el primer partido para marcar el rumbo de cualquier selección en el torneo.

“Estoy muy emocionado. Aunque es mi cuarto Mundial, me siento tan ilusionado como en el primero. El primer partido siempre ha sido el más importante porque, según cómo vaya, se define el ambiente de todo el torneo. Por eso los jugadores sienten mucha presión en el primer partido, y hubo veces en que no pude mostrar mi mejor nivel por esa razón. Esta vez quiero salir al campo más tranquilo, sin ponerme nervioso, intentando hacer lo que podemos tanto yo como el resto de los jugadores”, reveló.

De cara al debut frente a República Checa, el guardameta señaló que una de las claves será neutralizar el juego aéreo de un rival que cuenta con futbolistas de gran estatura y que suele generar peligro mediante centros al área.

“Tienen muchos centros y jugadores de gran estatura. En ese aspecto, el portero no puede bloquearlo todo simplemente protegiendo la portería. El portero puede usar las manos, así que creo que mi papel es salir activamente a disputar los balones aéreos y ayudar a los defensores”, concluyó.

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MB