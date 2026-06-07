Checo Pérez lamenta error que le costó los puntos en el Gran Premio de Mónaco

Sergio “Checo” Pérez se quedó sin sumar unidades en el Gran Premio de Mónaco luego de una sanción que modificó el resultado final de la carrera y lo relegó del décimo al decimoquinto puesto en la clasificación oficial.

El piloto mexicano de Cadillac había cruzado la meta en la décima posición, resultado que representaba el primer punto para la escudería estadounidense en la Fórmula 1. Sin embargo, tras revisar la maniobra de salida, los comisarios determinaron que Pérez se colocó fuera de la posición reglamentaria en la parrilla, situación que derivó en una penalización que terminó por dejarlo fuera de la zona de puntos.

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Al finalizar la competencia, el tapatío reconoció su responsabilidad en el incidente que marcó el rumbo de su carrera en las calles de Montecarlo.

“Sí, fue totalmente una locura, demasiados cambios. Primero empiezo con mi error, ¿no? Me coloco mal en la posición y me dan un ‘drive through’ que nos arruina totalmente la carrera”, declaró.

La sanción obligó al mexicano a pasar por la calle de pits sin detenerse, perdiendo tiempo y posiciones respecto al resto del pelotón. Aun así, la aparición del Safety Car y posteriormente de una bandera roja le permitió volver a involucrarse en la pelea por los puntos.

Pérez explicó que el equipo encontró una nueva oportunidad para recuperar terreno durante los reinicios de la competencia, aunque finalmente no fue suficiente para conservar el resultado.

“Luego, la vida nos dio otra oportunidad y era crucial para nosotros pasar a Fernando, porque por el campeonato tenemos que aprovechar nuestras oportunidades y hoy era una de ellas”, comentó.

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Checo Pérez logró adelantar a varios rivales en la parte final de la carrera

El mexicano logró adelantar a varios rivales en la parte final de la carrera y destacó la remontada realizada en condiciones complicadas.

“Tuve muy mala rearrancada y, bueno, al final pude pasar a Franco, a Fernando, a Carlos, bueno, a algún Williams, pues, que no sé quién era, fue una gran carrera” , añadió.

Con la sanción confirmada, Fernando Alonso heredó el décimo puesto y el primer punto de la temporada para Aston Martin, mientras que Cadillac deberá esperar al Gran Premio de Barcelona para intentar abrir su cuenta en el campeonato.

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