Kamila Sellier, herida en un ojo por un patín en los 1,500 metros (VIDEO)

El percance ocurrió durante la prueba de 1,500 metros del patinaje de velocidad en pista corta


Advertencia: Este artículo puede contener imágenes sensibles para algunos lectores

Por: AP .

MILAN (Italy), 20/02/2026.- Kamila Sellier of Poland is stretchered off after a fall in the Women's 1500m quarterfinals of the Short Track Speed Skating competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Milan, Italy, 20 February 2026. (1500 metros, 1500 metros, Italia, Polonia) EFE/EPA/WU HAO

La polaca Kamila Sellier fue inmovilizada y retirada en una camilla con ruedas de la Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán el viernes, después de que la cuchilla del patín de una rival le provocó una herida justo encima del ojo izquierdo. 

El percance ocurrió durante la prueba de 1,500 metros del patinaje de velocidad en pista corta, en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. 

Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana, ganadora de 15 medallas olímpicas, y la estadounidense Kristen Santos-Griswold, quien fue sancionada por un adelantamiento ilegal de carril que incidió en el accidente. 

El infortunio le impidió a Selier avanzar de la ronda de cuartos de final. La carrera se detuvo mientras Sellier recibía atención. 

Sellier cayó junto con la italiana Ariana Fontana. EFE / W. HAO
Una gran sábana blanca la cubría para evitar que el público que asistió al evento deportivo la viera, en la última noche del patinaje de velocidad en pista corta. 

Finalmente, la polaca levantó un pulgar hacia la multitud mientras se la llevaban, dejando un rastro de sangre en la última curva de la pista, que los trabajadores tuvieron que limpiar durante la pausa. 

Funcionarios polacos indicaron que el ojo de Sellier estaba bien. Se le aplicaron puntos de sutura en la arena antes de trasladarla al hospital para más pruebas. 

   

