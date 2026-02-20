Copa de Leyendas: Luch y estrellas del futbol en Guadalajara

El Estadio AKRON de Guadalajara será la sede de la Copa de Leyendas el 3 de marzo de 2026. Este evento reunirá a destacados exfutbolistas del Real Madrid y el FC Barcelona. Durante el medio tiempo, el reconocido DJ Luch, cuyo nombre real es Daniel Grossman, ofrecerá un espectáculo musical único. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster para este partido al estilo Jalisco.

Faltan pocas semanas para la Copa de Leyendas. Es la oportunidad para que los aficionados aseguren su lugar y disfruten de un encuentro memorable. Este espectáculo promete ser una fiesta en el estadio, combinando deporte y entretenimiento de primer nivel en la capital tapatía.

Luch ofrecerá espectáculo musical en el medio tiempo de la copa

Luch, también conocido como Daniel Grossman, ha construido una carrera destacada como compositor y productor. Ha logrado siete certificaciones de Platino, trabajando con importantes nombres de la música regional latina y electrónica. Su versatilidad y su instinto lo han consolidado en la industria musical.

Además de su trabajo como compositor, Grossman lanzó su proyecto artístico Luch. Con este, ha publicado en diversos sellos de música dance, ganando rápidamente reputación. Es considerado una de las voces nuevas más prometedoras de la música electrónica, con apoyo de selectores globales.

En su esfuerzo por expandir su presencia internacional, Luch lanzó este año su propio sello, Gozar. Esta plataforma busca impulsar a artistas de música electrónica de México y Latinoamérica. Gozar ha sido concebido como un espacio creativo y una declaración curatorial.

Luch ha demostrado su impacto en la industria global. Ha participado en grandes festivales de música electrónica como el EDC. Recientemente, llevó su música a las Pirámides de Giza en Egipto, en eventos organizados por Deep House Bible y Other Experience. Artistas influyentes como BLOND: ISH, Diplo, Black Coffee, RÜFÜS DU SOL, Adriatique y Vintage Culture lo respaldan.

Luch comenzó su trayectoria musical a los 8 años y a producir desde los 12, integrándose velozmente en la escena electrónica de la Ciudad de México. A la edad de catorce años, ya destacaba como ghost-producer.

Leyendas del futbol internacional se darán cita en Guadalajara

La Copa de Leyendas contará con la presencia de figuras icónicas del futbol mundial. Entre los exfutbolistas confirmados se encuentran Carles Puyol, David Villa, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Iker Casillas, José María Guti, Rafa Márquez, Xavi Hernández, Luis Figo y Raúl González.

Este evento consolida a Guadalajara como un epicentro para el deporte y el entretenimiento a nivel internacional. Se esperan próximas confirmaciones de más leyendas que se unirán a este partido. El Estadio Akron será el escenario de una noche inolvidable, fusionando música, espectáculo y fútbol.

Real Madrid CF: FACEBOOK I INSTAGRAM I YOUTUBE I TIKTOK

FC Barcelona: FACEBOOK I INSTAGRAM I YOUTUBE I TIKTOK

Luch: FACEBOOK I INSTAGRAM I YOUTUBE I SPOTIFY

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

EE