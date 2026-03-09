El Atlas se encuentra en un punto de inflexión crítico tras la amarga derrota de 2-1 en el Clásico Tapatío frente a las Chivas. A pesar de haber mostrado destellos de agresividad con una presión alta que los puso en ventaja momentánea, el planteamiento defensivo y la ausencia de un delantero nominal terminaron por pasarles factura en casa. Hoy, los Rojinegros marchan en la séptima posición de la tabla general con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y cuatro derrotas, arrastrando una diferencia de goles negativa de -2 que evidencia la urgencia de equilibrio en sus filas.

Lo que resta del calendario para la "Fiel" se divide en dos realidades contrastantes: partidos de obligación absoluta y duelos que pondrán a rezar a toda la institución . La parte vital del certamen comienza este fin de semana ante el Toluca, el actual bicampeón del futbol mexicano. Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, ocupan el segundo puesto con 24 unidades y llegan fortalecidos por el regreso de Alexis Vega, quien tras superar una lesión de nueve partidos, amenaza con castigar a una zaga tapatía que ha lucido vulnerable.

Tras el choque en el Infierno, el Atlas enfrentará una serie de encuentros donde el margen de error es nulo. Los duelos ante Querétaro (Jornada 12), León (Jornada 13) y Santos (Jornada 15) representan la oportunidad de sumar los puntos necesarios para mantenerse en la pelea. Estos rivales, situados en la parte baja de la tabla, son los "escalones" que los Zorros deben pisar con firmeza antes de la pausa por la Fecha FIFA a finales de marzo, periodo que servirá para ajustar las piezas de cara al cierre más hostil del torneo.

La verdadera prueba de fuego llegará en las últimas jornadas, donde el Atlas se medirá a la élite de la Liga MX. Los enfrentamientos contra Toluca (Jornada 11), Monterrey (Jornada 14), Tigres (Jornada 16) y el cierre contra el América (Jornada 17) definirán si este equipo tiene los argumentos futbolísticos para competir en la Liguilla o si su techo se quedó en la media tabla. Con rivales de tal jerarquía, la familia rojinegra sabe que la clasificación directa depende de recuperar la pegada y la solidez que los caracterizó en años anteriores .

Qué le viene al Atlas

Jornada 11 / Toluca vs Atlas

Jornada 12 / Atlas vs Querétaro

Jornada 13 / León vs Atlas

Jornada 14 / Atlas vs Monterrey

Jornada 15 / Santos vs Atlas

Jornada 16 / Atlas vs Tigres

Jornada 17 / América vs Atlas

SV