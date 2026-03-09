La espera ha terminado para los dieciséis mejores clubes de la región. Este martes 10 de marzo, la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra en su fase más electrizante con el inicio de los Octavos de Final. Esta edición 61 no solo pone en juego el prestigio continental, sino también un codiciado boleto para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y el Mundial de Clubes de la FIFA 2029, objetivos que elevan la temperatura de una jornada inaugural marcada por choques de alto calibre.

La actividad comenzará en territorio estadounidense, cuando el Philadelphia Union reciba en el Subaru Park al América. Las Águilas, con su peso histórico y la presión de ser siempre favoritos, llegan a Pensilvania buscando imponer condiciones desde el primer minuto. Para el conjunto de la MLS, esta serie representa el desafío de frenar a una de las plantillas más profundas de México, sabiendo que cualquier descuido en casa podría sentenciar sus aspiraciones antes de pagar la visita en el Estadio Ciudad de los Deportes la próxima semana.

Sin descanso para las emociones, la atención se trasladará de inmediato al norte de México. A las 21:00 horas, el Estadio BBVA será el escenario de un enfrentamiento con tintes de final anticipada: Rayados de Monterrey frente a Cruz Azul. Este duelo paraliza a la Liga MX, enfrentando a dos instituciones que conocen a la perfección el camino al éxito internacional.

La "Máquina" llega con un aura de invencibilidad tras coronarse campeona en la edición 2025, lo que ya les asegura un lugar en el próximo Mundial de Clubes. Sin embargo, el hambre de un bicampeonato los obliga a salir airosos de una de las aduanas más difíciles del continente. Por su parte, el Monterrey buscará aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad y demostrar que su proyecto deportivo está listo para recuperar el trono de la Concacaf.

El formato de competencia no permite especulaciones: son series de ida y vuelta donde el marcador global será el único juez. Junto a estos protagonistas, gigantes como el Inter Miami, Seattle Sounders y Toluca aguardan su turno para definir quiénes avanzarán a la gran final única del 30 de mayo. Mañana, el silbatazo inicial en Filadelfia y Monterrey marcará el destino de cuatro aspirantes que sueñan con la gloria global.

PARTIDOS DE IDA

Martes 10 de marzo de 2026

19:00 (19:00) Philadelphia Union vs. Club America

21:00 (19:00) CF Monterrey vs. Cruz Azul

21:00 horas - Los Angeles FC vs LD Alajuelense

Miércoles 11 de marzo de 2026

17:30 - Nashville SC vs Inter Miami CF

19:30 - LA Galaxy vs Mount Pleasant FA -

21:30 - San Diego FC vs Deportivo Toluca FC

Jueves 12 de marzo de 2026

18:00 horas - FC Cincinnati vs Tigres UANL

20:00 horas - Vancouver Whitecaps FC vs Seattle Sounders FC

PARTIDOS DE VUELTA

Martes 17 de marzo de 2026

19:00 horas - LD Alajuelense vs Los Angeles FC

23:00 (21:00) Cruz Azul vs. CF Monterrey - Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Miércoles 18 de marzo de 2026

21:00 (19:00) Club América vs. Philadelphia Union - Estadio Ciudad de los Deportes

17:00 - Inter Miami CF vs Nashville SC

21:00 - Seattle Sounders FC vs Vancouver Whitecaps FC

21:00 - Deportivo Toluca FC vs San Diego FC

Jueves 19 de marzo de 2026

17:00 horas - Mount Pleasant FA vs LA Galaxy

19:00 horas - Tigres UANL vs FC Cincinnati

