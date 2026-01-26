Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán- Cortina 2026 ya tienen definida la lista completa de disciplinas que integrarán el programa deportivo de esta edición, que se celebrará del 6 al 22 de febrero de 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo. El evento reunirá a miles de atletas de todo el mundo en sedes repartidas entre el norte de Italia, con escenarios emblemáticos tanto urbanos como alpinos.

En total, la justa invernal contará con 16 disciplinas, agrupadas en ocho deportes principales, con una novedad histórica: el esquí de montaña debutará oficialmente como disciplina olímpica, ampliando el abanico de pruebas y acercando al programa una modalidad ligada al alpinismo y la resistencia extrema. Esta incorporación busca modernizar el programa, atraer a nuevas audiencias y reflejar la evolución de los deportes de invierno, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio entre tradición e innovación dentro del movimiento olímpico.

La mayor parte del programa se concentra en disciplinas que se disputan sobre nieve, combinando velocidad, técnica y resistencia, elementos que han definido históricamente a los deportes de invierno.

Sobre las pistas de hielo, el programa mantiene disciplinas emblemáticas de los Juegos de Invierno, como el patinaje artístico, el patinaje de velocidad y el hockey sobre hielo, que históricamente han concentrado gran atención del público. El patinaje artístico combina técnica, expresión y precisión, mientras que el patinaje de velocidad pone a prueba la potencia y resistencia de los atletas en recorridos de alta exigencia. El hockey, por su parte, destaca por su dinamismo y carácter colectivo, siendo una de las competencias más seguidas del calendario olímpico. Las pruebas de trineo completan el programa con disciplinas de alta velocidad en pistas artificiales.

CT