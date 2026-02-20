Este viernes 20 de febrero inicia el fin de semana, y no hay mejor manera de celebrarlo que con una emocionante jornada de futbol. La Liga MX se apodera de la noche, mientras que otras ligas presentan una cartelera impresionante.

Para aquellos que pensaban que el viernes era solo un día de transición, la agenda de hoy demuestra lo contrario. Con un inicio europeo y una noche de futbol en México, este viernes promete ser un verdadero festín.

Para que no te lo pierdas, te dejamos el calendario completo, organizado por torneo, con los horarios y canales para que puedas disfrutar de cada encuentro EN VIVO.

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Pachuca | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7 |

Puebla vs América | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Dorados de Sinaloa vs Atlético Morelia | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Tepatitlán vs Irapuato | 19:00 | Canal por confirmar |

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Pumas vs Tigres | 18:00 | ViX Gratis, Layvtime YouTube |

Atlas vs Cruz Azul | 19:00 | FOX One, Tubi |

Santos vs Toluca | 21:00 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - La Liga EN VIVO

Athletic Club vs Elche | 14:00 | SKY Sports |

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - Serie A EN VIVO

Sassuolo vs Hellas Verona | 13:45 | Disney+ Premium |

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - Ligue 1 EN VIVO

Stade Brestois vs Olympique de Marsella | 13:45 | FOX One |

Partidos HOY viernes 20 de febrero de 2026 - Bundesliga EN VIVO

Mainz 05 vs Hamburger SV | 13:30 | SKY Sports |

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

