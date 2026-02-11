Miércoles, 11 de Febrero 2026

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: agenda completa hoy 11 de febrero

La competencia en Milán-Cortina tiene hoy las finales de patinaje artístico y de velocidad en los 1000 metros, entre otros eventos

Por: G. Solano

La danza sobre hielo entregará hoy sus medallas. EFE/W. Hao

Los Juegos Olímpicos de Invierno entran a su quinto día de actividades con competencias en las disciplinas de biatlón, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad y snowboard.

Biatlón

  • 7:15 horas: Final individual femenina (competencia por medallas)

Combinada nórdica

  • 3:00 horas: Final individual en trampolín normal / 10 km
  • 6:45 horas: Final campo traviesa / 10 km (competencia por medallas)

Curling

12:05 horas: Preliminares de la rama masculina

  • República Checa vs. Estados Unidos
  • Canadá vs. Alemania
  • China vs. Gran Bretaña
  • Suecia vs. Italia

Esquí acrobático

  • 4:00 horas: Clasificatorios mogul femenino, serie 2
  • 7:15 horas: Final, serie 1
  • 7:55 horas: Final, serie 2 (competencia por medallas)

Esquí alpino

  • Final super-G masculina (competencia por medallas)

Hockey sobre hielo

Preliminares de la rama masculina

  • 9:40 horas: Eslovaquia vs. Finlandia
  • 14:10 horas: Suecia vs. Italia

Luge

  • 10:00 horas: Dobles femeninos, serie 1
  • 10:51 horas: Dobles masculinos, serie 1

Patinaje artístico

  • 12:30 horas: Final danza sobre hielo (competencia por medallas)

Patinaje de velocidad

  • 11:30 horas: Final 1000 metros masculina (competencia por medallas)

Snowboard

  • 3:00 horas: Clasificatorios halfpipe femenino, serie 1
  • 4:27 horas: Clasificatorios halfpipe femenino, serie 2
  • 12:30 horas: Clasificatorios halfpipe masculino, serie 1
  • 13:27 horas: Clasificatorios halfpipe masculino, serie 2

Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Tras cinco días de competencia, la delegación noruega encabeza el medallero con 6 preseas doradas, el doble de las de Alemania y Suecia, que la escoltan en los lugares 2 y 3, respectivamente.

  Oro  Plata Bronce Total
1 Noruega 6 2 4 12
2 Alemania 3 2 1 6
2 Suecia  3 2 1 6
4 Suiza 3 1 1 5
5 Estados Unidos 2 3 2 7
6 Austria 2 3 0 5
7 Italia 2 2 7 11
8 Japón 2 2 4 8
9 Francia 1 2 0

3
10 Rep. Checa 1 1 0 2
10 Países Bajos 1 1 0 2
10 Eslovenia 1 1 0 2

GS
 

