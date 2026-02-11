Juegos Olímpicos de Invierno 2026: agenda completa hoy 11 de febrero

Los Juegos Olímpicos de Invierno entran a su quinto día de actividades con competencias en las disciplinas de biatlón, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad y snowboard.BiatlónCombinada nórdicaCurling12:05 horas: Preliminares de la rama masculinaEsquí acrobáticoEsquí alpinoHockey sobre hieloPreliminares de la rama masculinaLugePatinaje artísticoPatinaje de velocidadSnowboardTras cinco días de competencia, la delegación noruega encabeza el medallero con 6 preseas doradas, el doble de las de Alemania y Suecia, que la escoltan en los lugares 2 y 3, respectivamente.GS