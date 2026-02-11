Juegos Olímpicos de Invierno 2026: agenda completa hoy 11 de febrero

Los Juegos Olímpicos de Invierno entran a su quinto día de actividades con competencias en las disciplinas de biatlón, combinada nórdica, curling, esquí acrobático, esquí alpino, hockey sobre hielo, luge, patinaje artístico, patinaje de velocidad y snowboard.

Biatlón

7:15 horas: Final individual femenina (competencia por medallas)

Combinada nórdica

3:00 horas: Final individual en trampolín normal / 10 km

6:45 horas: Final campo traviesa / 10 km (competencia por medallas)

Curling

12:05 horas: Preliminares de la rama masculina

República Checa vs. Estados Unidos

Canadá vs. Alemania

China vs. Gran Bretaña

Suecia vs. Italia

Esquí acrobático

4:00 horas: Clasificatorios mogul femenino, serie 2

7:15 horas: Final, serie 1

7:55 horas: Final, serie 2 (competencia por medallas)

Esquí alpino

Final super-G masculina (competencia por medallas)

Hockey sobre hielo

Preliminares de la rama masculina

9:40 horas: Eslovaquia vs. Finlandia

14:10 horas: Suecia vs. Italia

Luge

10:00 horas: Dobles femeninos, serie 1

10:51 horas: Dobles masculinos, serie 1

Patinaje artístico

12:30 horas: Final danza sobre hielo (competencia por medallas)

Patinaje de velocidad

11:30 horas: Final 1000 metros masculina (competencia por medallas)

Snowboard

3:00 horas: Clasificatorios halfpipe femenino, serie 1

4:27 horas: Clasificatorios halfpipe femenino, serie 2

12:30 horas: Clasificatorios halfpipe masculino, serie 1

13:27 horas: Clasificatorios halfpipe masculino, serie 2

Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Tras cinco días de competencia, la delegación noruega encabeza el medallero con 6 preseas doradas, el doble de las de Alemania y Suecia, que la escoltan en los lugares 2 y 3, respectivamente.

Oro Plata Bronce Total 1 Noruega 6 2 4 12 2 Alemania 3 2 1 6 2 Suecia 3 2 1 6 4 Suiza 3 1 1 5 5 Estados Unidos 2 3 2 7 6 Austria 2 3 0 5 7 Italia 2 2 7 11 8 Japón 2 2 4 8 9 Francia 1 2 0 3 10 Rep. Checa 1 1 0 2 10 Países Bajos 1 1 0 2 10 Eslovenia 1 1 0 2

GS

