La noche en que el invierno se vistió de gala, la llama olímpica reclamó su trono en territorio italiano. El encendido del pebetero marcó el clímax de una jornada inolvidable; en un hecho sin precedentes, el fuego sagrado se dividió para iluminar dos horizontes.

En Milán, bajo el majestuoso Arco della Pace, las leyendas Alberto Tomba y Deborah Compagnoni prendieron la flama, mientras que en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo, la icónica Sofia Goggia hizo lo propio, evocando el genio universal de Leonardo da Vinci para dar inicio oficial a la justa invernal.

La ceremonia comenzó con un emotivo despliegue visual que envolvió al Estadio San Siro, donde más de 70 mil espectadores fueron testigos de una transformación estética profunda. El inmueble se convirtió en un museo viviente, rindiendo tributo a la belleza y armonía italiana a través del mito de Cupido y Psique. La atmósfera fue elevada por las composiciones de Verdi, Puccini y Rossini, un trío de maestros que dictó el pulso emocional de la noche, complementado por la voz de Mariah Carey, quien interpretó "El Cielo Pintado de Azul" y "Nada es Imposible".

El protocolo solemne estuvo encabezado por el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry. La interpretación del Himno Nacional, a cargo de la reconocida Laura Pausini, preparó el escenario para el desfile de las naciones.

México: Historia y legado en la nieve

La delegación mexicana acaparó las miradas durante el desfile, que se realizó de manera simultánea en diversas sedes. Portando el lábaro patrio, Sarah Schleper y Donovan Carrillo reafirmaron su estatus como referentes del deporte nacional.

Schleper hizo historia al convertirse en la primera atleta, en cualquier género, en participar en siete Juegos Olímpicos de esquí alpino. Su participación fue doblemente conmovedora al competir junto a su hijo, Lasse Gaxiola, marcando la primera dupla madre e hijo en una misma edición. A su lado, el carismático Donovan Carrillo volvió a demostrar que el patinaje artístico mexicano tiene un lugar privilegiado en el corazón del movimiento olímpico.

Un llamado a la concordia

Tras las palabras de Giovanni Malagó, quien destacó el legado cultural de Italia, Kirsty Coventry dirigió un mensaje de empatía a los atletas, reconociendo los sacrificios de una vida dedicada al deporte. No obstante, el momento de mayor reflexión llegó con la actriz Charlize Theron, quien leyó un disAcurso de Nelson Mandela sobre la paz, recordándonos que el olimpismo es, ante todo, un puente entre diferencias sociales y religiosas.

Finalmente, el tenor Andrea Bocelli hizo vibrar los cimientos de San Siro con el "Nessun Dorma". Mientras su voz se elevaba, la antorcha recorría el estadio en manos de glorias del deporte italiano hasta llegar a los pebeteros finales. Con la declaración de apertura de Mattarella, los 25° Juegos Olímpicos de Invierno quedaron inaugurados, prometiendo ser un capítulo de oro en la historia del deporte mundial.

