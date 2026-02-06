Concacaf define su ruta rumbo al Mundial 2030 con nuevo calendario de competencias

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) presentó formalmente su estructura de competencias para el periodo 2026-2030. Este nuevo esquema garantiza una actividad constante para sus 41 asociaciones miembro y establece una hoja de ruta clara para la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2030, donde la región podría contar con una representación histórica de hasta siete selecciones.

El ciclo comenzará tras la conclusión del Mundial 2026 y se centrará en el fortalecimiento de la Liga de Naciones y la Copa Oro. Victor Montagliani, presidente de Concacaf, destacó que este calendario es el resultado de un esfuerzo conjunto para priorizar el desarrollo deportivo y permitir que cada nación persiga metas de élite, desde el ascenso regional hasta la máxima cita mundialista.

El proceso clasificatorio para el Mundial de 2030 iniciará en septiembre de 2027 y se desarrollará en tres etapas fundamentales. La primera ronda consistirá en llaves de eliminación directa entre las selecciones de menor ranking. Los ganadores avanzarán a la segunda ronda, programada entre finales de 2027 y marzo de 2028, donde 24 equipos se dividirán en seis grupos de cuatro integrantes.

La ronda final se disputará entre junio de 2028 y octubre de 2029 con las 12 mejores selecciones distribuidas en tres grupos. Al término de esta fase, los tres ganadores de grupo y los tres segundos lugares obtendrán su boleto directo a la Copa Mundial. Finalmente, para determinar el cupo del repechaje intercontinental, Concacaf introducirá un "Play-In" en noviembre de 2029, donde los dos mejores terceros lugares de la ronda final se enfrentarán a ida y vuelta por la última oportunidad de clasificación.

Por su parte, la Copa Oro celebrará sus ediciones de 2027 y 2029 en los meses de junio y julio, manteniendo su estatus como la competencia reina de la región para 16 selecciones.

La Liga de Naciones Concacaf mantendrá sus ediciones 2026/27 y 2028/29 bajo el sistema de tres ligas (A, B y C). La gran novedad será la implementación de fases finales para las Ligas B y C a partir de 2027, lo que elevará el total de encuentros a 118 por edición. La Liga A continuará con 16 equipos y utilizará un formato suizo en su fase de grupos, seguido de cuartos de final.

Con este calendario, Concacaf busca asegurar que el impulso del futbol en la región no se detenga, ofreciendo un ecosistema competitivo sólido que culmine en una participación masiva en la vigésima cuarta edición del Mundial de la FIFA.

MF