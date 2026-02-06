La delegación mexicana apareció en el desfile de naciones de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.

Serán cinco los atletas que tendrán actividades en la competencia en esta ocasión: Donovan Carrillo, en Patinaje artístico, y quien acude a esta justa por segunda vez, tras su intervención en Beijing 2022; Sarah Schleper, en Esquí alpino, que lo hace por séptima ocasión, aunque cuatro de esas fueron para Estados Unidos; Lasse Gaxiola, también en Esquí alpino, que debuta en unos Juegos Olímpicos y verá acción junto a su madre, Sarah; Allan Corona, en Esquí de fondo, que también tendrá su debut olímpico: y Regina Martínez, también en Esquí de fondo, que será la primera mujer mexicana en ver acción en esta disciplina olímpica.

Sigue toda la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 en EL INFORMADOR.

