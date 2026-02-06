La delegación mexicana apareció en el desfile de naciones de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026.Serán cinco los atletas que tendrán actividades en la competencia en esta ocasión: Donovan Carrillo, en Patinaje artístico, y quien acude a esta justa por segunda vez, tras su intervención en Beijing 2022; Sarah Schleper, en Esquí alpino, que lo hace por séptima ocasión, aunque cuatro de esas fueron para Estados Unidos; Lasse Gaxiola, también en Esquí alpino, que debuta en unos Juegos Olímpicos y verá acción junto a su madre, Sarah; Allan Corona, en Esquí de fondo, que también tendrá su debut olímpico: y Regina Martínez, también en Esquí de fondo, que será la primera mujer mexicana en ver acción en esta disciplina olímpica.Sigue toda la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 en EL INFORMADOR.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp OF