Atlas busca gol en Uruguay; Agustín Rodríguez llegaría para suplir a "Djuka"

La directiva del Atlas, bajo el mando de su presidente Aníbal Fájer, trabaja a marchas forzadas para cerrar a su último refuerzo antes del cierre de registros. Tras la salida del delantero serbio Uros Durdevic, quien recientemente se integró a los Rayados de Monterrey, los rojinegros han puesto la mira en el mercado uruguayo, específicamente en el atacante Agustín Rodríguez, actual jugador del Juventud de Las Piedras.

De acuerdo con información desde Sudamérica, las negociaciones entre ambas instituciones se encuentran en una etapa avanzada. La propuesta inicial del club tapatío consiste en un préstamo por un año con obligación de compra, fórmula que permitiría al equipo de Diego Cocca asegurar una pieza clave en la ofensiva tras la baja de su referente de área. Actualmente, las directivas afinan los montos económicos para oficializar el traspaso.

Agustín Rodríguez, de 27 años, llega precedido por una de las mejores etapas de su carrera. En el futbol de su país, se consolidó recientemente como uno de los delanteros con mejor promedio goleador, registrando 18 anotaciones en 31 partidos durante la última temporada con Juventud. Su trayectoria profesional incluye pasos por ligas de Sudamérica, habiendo militado en equipos como Independiente Santa Fe (Colombia), Barcelona SC (Ecuador), Unión La Calera (Chile) y Nacional (Paraguay).

El posible arribo del charrúa ocurre en un momento crucial para los Zorros, quienes marchan en la tercera posición del Clausura 2026 con nueve unidades. Mientras se define el fichaje, el plantel se concentra para su compromiso de la Jornada 5, donde recibirán a los Pumas de la UNAM este sábado 7 de febrero a las 19:05 horas. La urgencia por concretar a Rodríguez responde al calendario de la Liga MX, que exige tener la plantilla completa para encarar la fase definitiva del torneo.

MF