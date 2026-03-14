Juan Pablo Sánchez, madurez y temple en el cierre de la Feria de Aniversario en la Nuevo Progreso

La Plaza de Toros Nuevo Progreso se prepara para vivir una tarde de emociones profundas este domingo, en lo que representa el último festejo del serial de la Feria de Aniversario. Tras esta corrida, el coso tapatío entrará en un receso técnico para retomar actividades hasta el mes de septiembre con el inicio de la temporada de novilladas.

El cartel, de una estirpe y elegancia incuestionables, está encabezado por el maestro extremeño Antonio Ferrera, cuya capacidad de improvisación y calado en la afición local es conocida. Junto a él, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez y el dinámico Luis David Adame completan una terna que promete una disputa artística de alto nivel frente a seis ejemplares de la ganadería de San Constantino, hierro que atraviesa una racha importante de triunfos y cuya embestida se adapta al toreo de temple que exige Guadalajara.

“La ganadería, que te digo, ha tenido triunfos muy importantes, a mí me gusta mucho, estoy muy hecho a esa a esa embestida, hubo grandes toros, como un indulto, entonces dios quiera y siga con esa racha y embistan los seis toros para triunfar todos”, mencionó Juan Pablo Sánchez.

Para Juan Pablo Sánchez, esta comparecencia tiene un matiz emocional distinto . En charla, el matador recordó que esta semana se cumplen exactamente 10 años de aquel histórico indulto al toro "Hocicudo" de Los Encinos en esta misma plaza. "Ese día terminé de entrar en el gusto de la afición de Guadalajara", confesó el diestro, quien con 16 años de alternativa, asegura llegar en una etapa de plenitud técnica y mental.

“Me gusta mucho venir a Guadalajara, pero siento que ese día terminé de entrar a la afición, y dios quiera y nos en vista uno igual o mejor este año”, comentó el matador hidrocálido.

"Antes me desesperaba si las cosas no salían; hoy me acoplo más, pienso más delante de la cara del toro y estoy toreando para disfrutar cada tarde como si fuera la última", señaló Sánchez.

La combinación de la experiencia de Ferrera, el momento de madurez de Sánchez y la frescura de Luis David, augura un cierre con broche de oro para el serial de aniversario. La cita es este domingo en punto de las 16:30 horas, donde la afición tapatía buscará despedir a sus ídolos antes del tradicional ayuno taurino de verano.

SV