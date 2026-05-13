Los Cavaliers de Cleveland consiguieron algo que no habían logrado en toda la postemporada: ganar en patio ajeno, y lo hicieron en el momento más importante al vencer 117-113 a los Pistons de Detroit en tiempo extra, en el Juego 5. Ahora, los primeros sembrados del Este están obligados a ganar de visita para mandar la semifinal a un séptimo y definitivo encuentro.

James Harden se encargó de llenar la hoja de estadísticas con 30 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 3 bloqueos y 1 robo , además de anotar dos tiros libres que complicaron las aspiraciones de los Pistons de llevarse la victoria.

Donovan Mitchell lo acompañó con 21 unidades y Max Strus aportó otras 20 desde la banca, mientras que Evan Mobley terminó con 19 y Jarrett Allen firmó una doble decena de 16 puntos y 10 rebotes.

Los 39 puntos de Cade Cunningham no bastaron para un equipo que se quedó corto en el momento cumbre del juego. Daniss Jenkins aportó 19 unidades y Tobías Harris, en una noche poco efectiva, registró apenas 13, una suma baja para la segunda opción ofensiva de Detroit.

Todo el encuentro mantuvo la tónica que ha predominado durante gran parte de la serie: juegos cerrados que se definen por detalles en el cierre . En esta ocasión, James Harden consiguió un rebote ofensivo clave tras fallar un tiro libre cuando la diferencia era de una sola posesión y restaban 24 segundos. Después volvió a la línea de castigo y, en la última posesión, los locales erraron dos triples que terminaron por sentenciar el partido.

SV