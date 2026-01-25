La Selección Mexicana afrontará su compromiso ante Bolivia con una decisión clara en la portería. Javier “el Vasco” Aguirre volvió a inclinarse por Raúl Rangel como arquero titular, una elección que confirma la confianza del cuerpo técnico en el guardameta del Guadalajara y que lo coloca como el principal candidato para adueñarse del arco nacional en esta etapa del proceso.

Rangel ha respondido de manera positiva cada vez que ha sido requerido, mostrando solidez, seguridad y personalidad en el marco del Tricolor. Estas actuaciones le han permitido ganarse la preferencia del estratega mexicano y mantenerse por delante de otros contendientes como Luis Malagón y Carlos Acevedo.

Te puede interesar: FIFA lanza logo del Mundial Femenil 2027

En lo que va del proceso, el arquero Rojiblanco ha sido titular en cinco de los últimos ocho partidos disputados por la Selección Mexicana, un registro que refleja su constancia y el respaldo que ha recibido por parte del cuerpo técnico. Su buen momento a nivel de clubes también ha sido determinante para consolidarse como una opción confiable.

El desempeño de Rangel con Chivas en la Liga MX, sumado a su liderazgo en el área, buen manejo del juego aéreo y rapidez en la reacción, han sido factores clave para que Aguirre mantenga su apuesta por él. No obstante, la competencia por la portería continúa abierta, con Malagón siempre listo para aprovechar cualquier oportunidad que se presente.

Además de la continuidad en el arco, la alineación para el duelo en territorio sudamericano presenta movimientos interesantes. Destaca la inclusión de Armando González como titular por primera vez con el equipo nacional, una oportunidad significativa para el joven atacante, quien buscará responder a la confianza y dejar buenas sensaciones en su debut desde el arranque.

El enfrentamiento ante Bolivia servirá como una prueba importante para el Tricolor, tanto en lo colectivo como en lo individual, en un partido donde varios jugadores buscarán consolidarse dentro del esquema del “Vasco”.

La alineación titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Bolivia será: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Eduardo López, Israel Reyes, Jorge Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Kevin Castañeda, Diego Lainez y Armando González.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB