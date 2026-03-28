Costa de Marfil golea a Corea del Sur en Milton Keynes

A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección de Corea del Sur, rival directo de México en el Grupo A, sufrió un duro revés táctico y anímico . En un encuentro amistoso disputado este sábado 28 de marzo en el Stadium MK de Inglaterra, el conjunto asiático fue superado ampliamente por Costa de Marfil con un contundente marcador de 0-4.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo mostró fragilidades defensivas que fueron explotadas sistemáticamente por la velocidad de "Los Elefantes". La debacle comenzó al minuto 35, cuando Evann Guessand capitalizó una gran jugada de Martial Godo. La falta de ajustes en las coberturas laterales permitió que, justo antes del descanso (45+1'), Simon Adingra ampliara la ventaja, dejando al descubierto una estructura surcoreana inconexa.

Para el complemento, el ingreso de su máxima estrella, Heung-Min Son, buscó inyectar una reacción ofensiva que nunca llegó a consolidarse . La superioridad física y el orden táctico de los marfileños anularon cualquier intento del atacante del Tottenham. Por el contrario, los espacios largos permitieron que Martial Godo firmara el tercero al 62', mientras que Wilfried Singo selló la goleada en el tiempo de compensación (90+3').

Para el cuerpo técnico de la Selección Mexicana, este resultado ofrece un diagnóstico claro sobre las carencias del rival que enfrentarán el próximo 18 de junio en el Estadio Akron . La incapacidad de Corea del Sur para contener las transiciones rápidas por las bandas se presenta como una oportunidad estratégica para el esquema de Javier Aguirre. Con duelos pendientes ante Austria y Serbia, el cuadro asiático entra en una fase de reconstrucción urgente si pretende competir en la cita mundialista.

SV