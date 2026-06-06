El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles del principado de la Costa Azul.

En la mejor de sus 22 vueltas, Antonelli cubrió los 3.337 metros del circuito urbano de Montecarlo en un minuto, 12 segundos y 720 milésimas, 327 menos que monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que dio diez vueltas más que él- y con 331 de ventaja sobre el compañero de éste, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, tercero en una sesión en la que no estuvo presente el jefe de equipo de la escudería de Maranello, el francés Fred Vasseur, que permanecerá toda la jornada "bajo observación en un centro médico local", según informó la 'Scuderia' en un comunicado en el que añadió que "no se proporcionará más información médica" al respecto.

A falta de un cuarto de hora para su conclusión, la sesión estuvo interrumpida durante unos minutos, con bandera roja, a causa de accidente -sin lamentar daños mayores-, al final de la subida hacia el Casino, del inglés Oli Berman, cuyo Haas hubo de ser retirado de pista mediante una grúa. En una sesión en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) firmó el decimoctavo crono, a dos segundos y dos décimas del joven boloñés.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el decimonoveno tiempo, a dos segundos y 459 milésimas de Antonelli, de un ensayo caluroso que acabó con 24 grados centígrados ambientales y con 31 en el asfalto.

La decisiva calificación -en Mónaco es casi imposible adelantar-, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo arrancará a las 16:00 (14:00 GMT).