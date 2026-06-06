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Peleas de box hoy sábado 6 de junio: horarios y dónde ver la cartelera completa

Marco Verde vuelve al ring con la mira puesta en consolidar su desarrollo profesional ante David Camacho

Por: G. Solano

Marco Verde afronta una prueba exigente en una etapa clave de su trayectoria como profesional. X/BoxAzteca7

Marco Verde afronta una prueba exigente en una etapa clave de su trayectoria como profesional. X/BoxAzteca7

El medallista olímpico Marco Verde disputará su sexta pelea como profesional este sábado en Tijuana ante David "Superman" Camacho, en el combate estelar de una función de prospectos pactada a ocho rounds y en un peso acordado de 162 libras (73.48 kilos).

Verde busca mantener su invicto ante un rival con mayor experiencia profesional (8-2) y un mejor porcentaje de nocauts.

Este aspecto es una de las asignaturas pendientes del mazatleco, que sólo ha ganado dos peleas por la vía rápida y ha sido criticado por su falta de pegada.

"Sigo creciendo, no me ha tocado hacer un nocaut espectacular, aunque para mí es experiencia", dijo el boxeador al respecto, quien remarcó que está enfocado en cada pelea, sin tratar de acelerar una carrera que apenas comienza.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Marco Verde registró 157.4 libras (71.4 kilos) y Camacho 159.4 libras (72.3 kilos). Ambos quedaron por debajo del límite pactado y listos para la pelea.

El combate será transmitido por Box Azteca, a través de Azteca 7, a partir de las 23:00 horas.

En su cita con la báscula, Mosqueda marcó 127.7 (57.92 kilos) libras, en tanto que Aranda 126.3 (57.28 kilos). X/ESPNKnockOut

Brandon Mosqueda e Isaac Aranda se enfrentan en Hermosillo

La Arena Sonora será el escenario de otra función protagonizada por jóvenes talentos mexicanos, estelarizada por Brandon Mosqueda e Isaac Aranda.

El invicto Mosqueda busca ascender en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y parte como favorito, aunque enfrente tendrá a un púgil resistente que promete una pelea intensa.

La función será transmitida por ESPN KnockOut a partir de las 20:00 horas.

Cartelera completa en la Arena Sonora

  • Brandon Mosqueda vs Isaac Ezequiel Aranda Castañeda. Peso en peso Superligero
  • Jesús Alexis González Espinoza vs Eduardo Wence. Peso en peso Mosca
  • David Alonso Sánchez Estralla vs Iván García Balderas. Peso en peso Superwelter
  • Yordenis Ugas vs Jesús López Pérez. Peso en peso Ligero
  • Óscar Gabriel Cortez Arredondo vs Williams Gustavo Ávila Cruz. Peso en peso Supermosca Femenil
  • Fernanda Denisse Monge Amaro vs Fabiola Caporal Márquez. Peso en peso Pluma
  • Jandell Caballero vs Manuel Rodríguez. Peso en peso Semipesado
  • Gustavo Aguilar Gómez vs Miguel Ángel Rodríguez Toledo. Peso en peso Mínimo
  • Giovanni Martínez Morales vs Gustavo Romero Garduño. Peso en peso Átomo Femenil
  • Odaliz Alexandra Corzo vs Karla Sánchez Barrera. Peso en peso Supermosca
  • Óscar Rodolfo Carbajal Gómez vs Axel José López González. Peso en peso Supermosca
  • Luis Ángel Montellano López vs Ancel Jovany Arce López. Peso en peso Supermosca
  • Daniel Geovany Acuña Ruiz vs Ángel Afonso Vargas Zepeda. Peso en peso Supermosca

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