Peleas de box hoy sábado 6 de junio: horarios y dónde ver la cartelera completa

El medallista olímpico Marco Verde disputará su sexta pelea como profesional este sábado en Tijuana ante David "Superman" Camacho, en el combate estelar de una función de prospectos pactada a ocho rounds y en un peso acordado de 162 libras (73.48 kilos).

Verde busca mantener su invicto ante un rival con mayor experiencia profesional (8-2) y un mejor porcentaje de nocauts.

Este aspecto es una de las asignaturas pendientes del mazatleco, que sólo ha ganado dos peleas por la vía rápida y ha sido criticado por su falta de pegada.

"Sigo creciendo, no me ha tocado hacer un nocaut espectacular, aunque para mí es experiencia", dijo el boxeador al respecto, quien remarcó que está enfocado en cada pelea, sin tratar de acelerar una carrera que apenas comienza.

Ayer se realizó la ceremonia de pesaje, donde Marco Verde registró 157.4 libras (71.4 kilos) y Camacho 159.4 libras (72.3 kilos). Ambos quedaron por debajo del límite pactado y listos para la pelea.

El combate será transmitido por Box Azteca, a través de Azteca 7, a partir de las 23:00 horas.

En su cita con la báscula, Mosqueda marcó 127.7 (57.92 kilos) libras, en tanto que Aranda 126.3 (57.28 kilos). X/ESPNKnockOut

Brandon Mosqueda e Isaac Aranda se enfrentan en Hermosillo

La Arena Sonora será el escenario de otra función protagonizada por jóvenes talentos mexicanos, estelarizada por Brandon Mosqueda e Isaac Aranda.

El invicto Mosqueda busca ascender en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y parte como favorito, aunque enfrente tendrá a un púgil resistente que promete una pelea intensa.

La función será transmitida por ESPN KnockOut a partir de las 20:00 horas.

Cartelera completa en la Arena Sonora