¡Atento, México! Sudáfrica disputa la Copa Africana antes del Mundial 2026: fixture, rivales y más

México debe estar atento a la Selección de Sudáfrica, uno de sus rivales de grupo en el Mundial 2026. El combinado tricolor debe prestar especial atención al fixture de partidos de los "Bafana Bafana", a los rivales que enfrentará en la Copa Africana que se llevará a cabo antes del Mundial 2026, y a todos los detalles relacionados con el equipo africano, que además será su contrincante en el partido inaugural del torneo de la FIFA.

El combinado de Sudáfrica tendrá un cierre de año exigente al participar en la Copa Africana de Naciones, un torneo que ganó por única vez en el lejano 1996. Esta no solo representa una oportunidad para recuperar el protagonismo en su confederación, sino que también será una prueba de preparación de cara al Mundial 2026, donde compartirá grupo con México y jugará el partido inaugural, como ya ocurrió en la justa que ellos organizaron en 2010.

Aunque Sudáfrica no parte como una de las potencias tradicionales del continente africano, su presencia en esta edición de la Copa Africana de Naciones toma especial relevancia por la calidad de los rivales a los que enfrentará. Entre ellos destaca Egipto, la selección más ganadora en la historia del torneo de naciones, que servirá como una prueba de alto nivel para medir el verdadero alcance del conjunto sudafricano rumbo a la Copa del Mundo del siguiente verano, competencia que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.

Sudáfrica en la Copa Africana antes del Mundial 2026: fixture, rivales y más

La Selección de Sudáfrica logró su clasificación a la Copa Africana de Naciones tras finalizar en el primer lugar del Grupo K durante la fase eliminatoria de 2024. Este resultado le permitió acceder al torneo, donde fue ubicado en el Grupo B junto a Angola, Egipto y Zimbabue.

Su primer duelo será importante para marcar el rumbo del equipo, sin embargo, el juego ante Egipto aparece como el partido más complejo de la fase de grupos. Finalmente, el cierre ante Zimbabue podría resultar vital en la lucha por uno de los boletos a la siguiente ronda.

La Copa Africana de Naciones arrancó ayer domingo 21 de diciembre, y la final será el 18 de enero de 2026. Sudáfrica disputará su primer partido hoy a las 11:00 horas ante Angola.

Calendario y horarios de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones

Sudáfrica vs Angola

Lunes 22 de diciembre

11:00 horas, tiempo del Centro de México | 13:00 horas (hora del Este)

Egipto vs Sudáfrica

Viernes 26 de diciembre

9:00 horas, tiempo del Centro de México | 11:00 horas (hora del Este)

Zimbabue vs Sudáfrica

Lunes 29 de diciembre

10:00 horas, tiempo del Centro de México | 12:00 horas (hora del Este)

Sudáfrica vs México: el vínculo que los une rumbo al Mundial 2026

El conjunto africano será el rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026, juego que está programado para el 11 de junio, a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Azteca. Este duelo será el inicio de la justa mundialista y colocará a ambos equipos bajo los reflectores internacionales.

