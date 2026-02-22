El ciclista mexicano Isaac Del Toro se ha convertido en una de las figuras más destacadas del ciclismo internacional tras su impactante actuación en el UAE Tour 2026, una de las competencias más importantes del calendario WorldTour.

Su triunfo se construyó, en gran parte, en la sexta etapa con final en la montaña de Jebel Hafeet, donde lanzó un ataque decisivo a pocos kilómetros de la meta y logró dejar atrás a competidores clave, arrebatando el liderato general e imponiéndose en la clasificación individual.

Antes de este triunfo, Del Toro ya había tenido actuaciones sobresalientes, incluyendo victorias parciales en otras competencias internacionales y una destacada participación en el Giro de Italia 2025, donde firmó un podio de etapa y demostró su talento en pruebas de alta exigencia.

¿Quién es Isaac Del Toro?

X/@TeamEmiratesUAE

Del Toro, originario de Ensenada, Baja California, tiene 22 años y corre para el UAE Team Emirates – XRG. En esta edición de la carrera por etapas en los Emiratos Árabes Unidos, se impuso con autoridad al conseguir el primer lugar general, superando a rivales de gran nivel y consolidándose como campeón de la prueba.

Isaac realizó sus estudios básicos en Baja California mientras comenzaba a competir en categorías juveniles. Posteriormente, su desarrollo deportivo lo llevó a integrarse a proyectos formativos tanto en México como en Europa, donde pudo combinar su preparación académica con el alto rendimiento deportivo. Gran parte de su crecimiento profesional ocurrió en España, país clave en su formación como ciclista de ruta.

Hasta el momento, Del Toro ha mantenido su vida familiar en un perfil discreto. No existe información pública ampliamente difundida sobre hermanos o detalles específicos de su núcleo familiar, ya que suele reservar esos aspectos para el ámbito privado.

Como atleta de alto rendimiento, mantiene una preparación física rigurosa y controles médicos constantes propios del ciclismo profesional. No se han reportado públicamente problemas de salud graves; por el contrario, su rendimiento competitivo refleja una condición física óptima, respaldada por entrenamiento especializado, nutrición deportiva y seguimiento médico continuo.

En entrevistas y apariciones públicas, Isaac ha mostrado ser una persona enfocada, disciplinada y reservada. Entre sus principales intereses destacan:

El entrenamiento y la mejora constante en la montaña, donde suele destacar.

La convivencia con su equipo y el aprendizaje continuo dentro del pelotón profesional.

La conexión con la naturaleza, algo que desarrolló desde sus inicios en el ciclismo de montaña.

También ha expresado orgullo por representar a México en competencias internacionales, incluyendo carreras del calendario WorldTour como el UAE Tour.

La victoria en el Tour UAE 2026 representa un momento histórico para él y para el deporte mexicano, tras imponerse en una carrera de primer nivel y consolidarse como líder de su equipo en el circuito profesional.

