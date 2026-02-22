Ceremonia de clausura Milán-Cortina 2026: La llama se apaga en Verona

Tras semanas de emoción en la nieve y el hielo, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegan a su desenlace. Lo que comenzó con una espectacular ceremonia inaugural en el emblemático San Siro de Milán promete cerrarse con una puesta en escena igualmente inolvidable.

El broche final tendrá lugar en la Verona Olympic Arena. Este anfiteatro romano del siglo I d. C., uno de los mejor conservados del mundo, se transformará hoy en el epicentro del olimpismo.

La ceremonia de clausura combinará tradición, arte y simbolismo en un entorno cargado de historia, creando una atmósfera mística y atemporal. Con la llama olímpica a punto de apagarse, Verona será el escenario donde atletas y espectadores despedirán unos Juegos marcados por la pasión, la excelencia deportiva y la unión entre culturas.

En medio de disputas sobre la aplicación del reglamento, cuestionamientos de carácter ético y actuaciones deportivas que no cumplieron las expectativas, la competencia sumó situaciones que provocaron malestar tanto en deportistas como en organizadores y seguidores.

Se puso en evidencia la vulnerabilidad de las medallas, algunas de las cuales se rompieron o presentaron daños, además de surgir inquietudes por temas de sostenibilidad, presuntos actos de corrupción en las obras y decisiones arbitrales polémicas en el curling.

El equipo mexicano que compite en Milán-Cortina ha sobresalido por su capacidad de adaptación, avance técnico y presencia histórica en disciplinas invernales, aun cuando México no cuenta con una larga trayectoria en este tipo de competencias.

La delegación, integrada por cinco competidores (Donovan Carrillo, Sarah Schleper, Lasse Gaxiola, Allan Corona y Regina Martínez) evidenció un sólido nivel competitivo en disciplinas como el patinaje artístico, el esquí alpino y el esquí de fondo.

Los deportistas no se limitaron a competir, sino que apuntaron a mejorar sus registros personales, impulsando la presencia nacional, aun sin subir al podio.

Más que apagar la llama, la ceremonia celebrará el legado cultural italiano y el espíritu de unión que define al movimiento olímpico, dejando una imagen imborrable antes de entregar el relevo a la próxima sede.

Los Alpes Franceses tomarán la estafeta como los siguientes después de la entrega formal de la bandera olímpica a sus autoridades deportivas y públicas en la ceremonia de clausura.

¿Dónde ver la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026?

Sigue en vivo la Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026 por la multiplataforma de Claro Sports, comenzando en punto de las 13:30 horas. Una ceremonia que durará cerca de dos horas y media, en la que de nueva cuenta desfilarán las banderas de los países participantes.

Klaebo logra la barrida perfecta y hace historia en el esquí de fondo. EFE/C. Olsson

Rompe récord olímpico con seis medallas de oro

Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, completó su histórica barrida de medallas de oro en las pruebas masculinas de esquí de fondo al ganar su sexta carrera y establecer el récord de más oros logrados por un atleta en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

La victoria de Klaebo en la salida en masa de 50 kilómetros destrozó el récord de casi 50 años establecido por el patinador de velocidad estadounidense Eric Heiden, quien ganó cinco oros en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980.

Todas las victorias de Heiden fueron en pruebas individuales y dos de las de Klaebo han sido en competencias por equipos, por lo que el récord de Heiden de triunfos individuales se mantiene vigente.

“Se siente increíble. Coronar todo aquí con un 50K es algo inverosímil. En Noruega decimos que, si vas a convertirte en un hombre, necesitas ganar el 50K, y hoy lo hicimos, así que es una manera perfecta de terminar dos semanas perfectas”, señaló Klaebo.

La sólida actuación dorada igualó la hazaña que consiguió en el campeonato mundial del año pasado en Trondheim, Noruega, cuando ganó las seis pruebas.

AP